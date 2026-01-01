Déployer Chatpad AI en une installation en un clic.
Interface ChatGPT axée sur la confidentialité qui stocke toutes les conversations localement sans suivi ni collecte de données.
Choisissez un forfait VPS pour Chatpad AI
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Chatpad AI
Chatpad AI est une interface web propre et open-source pour les modèles GPT d'OpenAI qui stocke chaque conversation et clé API dans le stockage local du navigateur plutôt que sur des serveurs externes. Il n'y a pas de suivi, pas de cookies et pas de journalisation côté serveur — vos invites et vos réponses vont directement de votre navigateur à l'API OpenAI et nulle part ailleurs.
L'auto-hébergement de Chatpad AI offre aux équipes une interface ChatGPT partagée et toujours disponible sur l'infrastructure de l'entreprise, centralisant la facturation de l'utilisation de l'API et fournissant un accès fiable, indépendant de la disponibilité du service grand public d'OpenAI ou des changements de politique.
Caractéristiques principales de Chatpad AI
Stockage de données local
Toutes les conversations et les clés API résident dans le stockage local de votre navigateur, ainsi aucun service tiers ne voit jamais vos invites ou vos réponses.
Aucun compte requis
Ajoutez votre clé API OpenAI dans les paramètres et commencez à discuter immédiatement — pas d'inscription, pas d'abonnements, pas d'avertissements d'utilisation interrompant votre flux de travail.
Exportation de conversation
Exportez et importez des conversations sous forme de fichiers afin de pouvoir sauvegarder les discussions importantes ou les poursuivre après avoir changé d'appareil.
Interface épurée et ciblée
Une conception sans distraction supprime les ventes incitatives premium et les restrictions de fonctionnalités, en gardant l'attention entièrement sur la conversation.
Prise en charge multi-modèle
Basculez entre GPT-4, GPT-4 Turbo, GPT-3.5 Turbo et d'autres modèles OpenAI depuis la même interface sans changer d'outils.
Pourquoi exécuter Chatpad AI sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
Enfin un hébergeur VPS qui fait les choses bien ! Tarifs compétitifs. Un excellent portail qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes fluides. Assistance efficace. Fiable. Une stabilité à toute épreuve.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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L'entreprise se porte bien et je suis très satisfait des services que j'utilise. Leurs tarifs sont plus abordables que ceux de certains fournisseurs proposant d'excellentes configurations VPS et des formules d'abonnement très intéressantes.