Casdoor est une plateforme open source de gestion des identités et des accès (IAM) qui agit comme un serveur d'authentification centralisé pour vos applications. Intégrant nativement le support d'OAuth 2.0, OpenID Connect, SAML et LDAP, elle permet à toute application de déléguer la connexion des utilisateurs à un service unique et fiable — éliminant ainsi les systèmes de connexion par application et offrant aux utilisateurs un ensemble unique d'identifiants pour l'ensemble de votre infrastructure.

L'auto-hébergement de Casdoor vous permet de garder le contrôle total des identifiants et des données de session de vos utilisateurs, sans tarification par utilisateur ni dépendance vis-à-vis d'un fournisseur. L'authentification multi-facteurs intégrée, les intégrations de connexion sociale et les permissions granulaires via Casbin en font une plateforme d'identité complète pour les équipes de toutes tailles.