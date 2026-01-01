Déployer Big-AGI en un clic.
Espace de travail IA multi-modèles professionnel prenant en charge plus de 500 modèles chez plus de 20 fournisseurs avec comparaison de modèles parallèle intégrée.
Choisissez un forfait VPS pour Big-AGI
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Big-AGI
Big-AGI est un espace de travail IA open-source conçu pour les professionnels qui ont besoin d'un contrôle sérieux sur leurs interactions avec l'IA. Connectez vos propres clés API pour OpenAI, Anthropic, Google Gemini, Groq, Mistral et plus de 15 autres fournisseurs pour accéder à plus de 500 modèles depuis une seule interface — sans majoration intermédiaire et sans frais d'abonnement à la plateforme au-delà de ce que vous payez directement à vos fournisseurs.
Sa fonctionnalité signature Beam exécute la même invite sur plusieurs modèles simultanément et fusionne intelligemment les meilleures réponses, réduisant considérablement les hallucinations sur les tâches à enjeux élevés. L'auto-hébergement sur votre propre VPS maintient chaque conversation et clé API complètement privées, avec une authentification HTTP Basic Auth optionnelle pour sécuriser l'accès de l'équipe.
Caractéristiques principales de Big-AGI
Faisceau Multi-modèle
Exécutez n'importe quelle invite sur plusieurs modèles d'IA en parallèle et fusionnez les meilleures réponses — réduisant les hallucinations sur les tâches complexes ou à enjeux élevés.
Plus de 500 modèles
Connectez OpenAI, Anthropic, Gemini, Groq, Mistral, OpenRouter et 15+ autres fournisseurs via une seule interface en utilisant vos propres clés API.
Confidentialité locale avant tout
Les conversations et les paramètres sont stockés dans le navigateur, pas sur le serveur — vos données ne quittent jamais votre propre infrastructure.
Recherche Web et Citations
Recherchez sur le web dans n'importe quelle conversation et recevez des réponses avec des citations de sources, propulsé par Google Custom Search ou d'autres fournisseurs configurés.
Contrôle d'accès
Protégez votre instance auto-hébergée avec l'authentification HTTP de base afin que seuls les utilisateurs autorisés puissent accéder à vos clés API et à l'historique des conversations.
Pourquoi exécuter Big-AGI sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
Enfin un hébergeur VPS qui fait les choses bien ! Tarifs compétitifs. Un excellent portail qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes fluides. Assistance efficace. Fiable. Une stabilité à toute épreuve.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.
L'entreprise se porte bien et je suis très satisfait des services que j'utilise. Leurs tarifs sont plus abordables que ceux de certains fournisseurs proposant d'excellentes configurations VPS et des formules d'abonnement très intéressantes.