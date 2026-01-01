Beszel est une plateforme de surveillance serveur légère qui offre une visibilité complète du système — CPU, mémoire, disque, réseau, température, GPU, la santé des disques S.M.A.R.T., et les statistiques Docker et Podman par conteneur — sans le surcoût en ressources des solutions d'observabilité complètes telles que Prometheus et Grafana. Basé sur PocketBase avec un back-end Go, il repose sur une architecture composée d'un hub et d'agents : le hub centralise l'interface web et le stockage des données historiques, tandis que des agents légers s'exécutent sur chaque serveur surveillé pour collecter les métriques.

L'auto-hébergement de Beszel vous offre un hub de surveillance indépendant des serveurs qu'il surveille, permettant de visualiser les problèmes d'infrastructure même lorsque des systèmes individuels sont sous forte charge. Des alertes entièrement configurables vous avertissent lorsque les seuils de CPU, mémoire, disque, bande passante ou température sont dépassés, et des sauvegardes automatiques sur disque local ou un stockage compatible S3 protègent vos données de performance historiques.