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Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
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Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les plans sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du plan divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec Beszel

Beszel est une plateforme de surveillance serveur légère qui offre une visibilité complète du système — CPU, mémoire, disque, réseau, température, GPU, la santé des disques S.M.A.R.T., et les statistiques Docker et Podman par conteneur — sans le surcoût en ressources des solutions d'observabilité complètes telles que Prometheus et Grafana. Basé sur PocketBase avec un back-end Go, il repose sur une architecture composée d'un hub et d'agents : le hub centralise l'interface web et le stockage des données historiques, tandis que des agents légers s'exécutent sur chaque serveur surveillé pour collecter les métriques.

L'auto-hébergement de Beszel vous offre un hub de surveillance indépendant des serveurs qu'il surveille, permettant de visualiser les problèmes d'infrastructure même lorsque des systèmes individuels sont sous forte charge. Des alertes entièrement configurables vous avertissent lorsque les seuils de CPU, mémoire, disque, bande passante ou température sont dépassés, et des sauvegardes automatiques sur disque local ou un stockage compatible S3 protègent vos données de performance historiques.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Beszel

Métriques de conteneur Docker

Suivez l'utilisation du CPU, de la mémoire et du réseau par conteneur parallèlement aux métriques du système hôte, vous offrant une vue unifiée de l'hôte et de ses charges de travail conteneurisées.

Architecture hub-agent

Un hub unique agrège les données d'un nombre illimité d'agents exécutés sur des serveurs distants, ce qui facilite la surveillance de l'ensemble de votre flotte à partir d'un seul tableau de bord.

Alertes configurables

Définissez des seuils pour toute métrique surveillée — charge CPU, utilisation du disque, température, bande passante — et recevez des notifications avant que les problèmes n'affectent les utilisateurs.

Rétention des données historiques

L'historique des performances est stocké dans la base de données du hub, permettant l'analyse des tendances à long terme et la planification de la capacité au-delà de ce que les tableaux de bord en temps réel peuvent montrer à eux seuls.

Surveillance GPU et S.M.A.R.T.

Surveillez l'utilisation des GPU Nvidia, AMD et Intel ainsi que les données de santé des disques S.M.A.R.T. pour détecter la dégradation du matériel avant qu'elle ne provoque des pannes.

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Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.

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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

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