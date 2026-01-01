Déployer Authorizer en un clic.
Serveur d'authentification open source auto-hébergé offrant à vos applications une couche d'identité complète sans SaaS tiers.
Choisissez un forfait VPS pour Authorizer
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Tous les plans sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du plan divisé par le nombre de mois.
Ce que vous pouvez construire avec Authorizer
Authorizer est un serveur d'authentification et d'autorisation auto-hébergé qui remplace les services cloud comme Auth0, Firebase Auth ou Clerk. Il offre la connexion par e-mail/mot de passe, l'OAuth social avec plus de 10 fournisseurs, les liens magiques, l'authentification multifacteur et le contrôle d'accès basé sur les rôles prêts à l'emploi — le tout fonctionnant au sein de votre propre infrastructure, avec les données utilisateur stockées dans votre propre base de données.
Plutôt que de payer des frais par utilisateur ou de confier les identifiants de vos utilisateurs à un tiers, l'auto-hébergement d'Authorizer vous permet de conserver la pleine propriété de votre couche d'identité. Il expose une API GraphQL et une page de connexion intégrée vers laquelle vos applications peuvent rediriger, le tout étant pris en charge par SQLite, PostgreSQL, MySQL ou l'un des plus de 13 backends de base de données pris en charge.
Caractéristiques principales de Authorizer
Connexion sociale et sans mot de passe
Prise en charge de Google, GitHub et de plus de 10 fournisseurs OAuth, ainsi que des liens magiques et de l'authentification multifacteur basée sur TOTP, afin que les utilisateurs puissent se connecter comme ils le souhaitent.
Contrôle d'accès basé sur les rôles
Définissez des rôles personnalisés et des rôles protégés pour restreindre ce que les utilisateurs authentifiés peuvent faire au sein de votre application.
API GraphQL
L'interface GraphQL complète pour la gestion des utilisateurs, l'émission de jetons et la configuration facilite l'intégration dans n'importe quelle pile technologique.
Interface utilisateur de connexion intégrée
Livré avec une page de connexion prête à l'emploi à l'adresse /app et un tableau de bord d'administration à l'adresse /dashboard — aucune interface utilisateur d'authentification personnalisée n'est requise pour commencer.
Plus de 13 backends de base de données
Exécutez sur SQLite pour la simplicité ou connectez-vous à PostgreSQL, MySQL, MongoDB, ou l'une des plus de 10 autres bases de données prises en charge à mesure que vos besoins augmentent.
Pourquoi exécuter Authorizer sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Lancement local. Expansion mondiale.
Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
Enfin un hébergeur VPS qui fait les choses bien ! Tarifs compétitifs. Un excellent portail qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes fluides. Assistance efficace. Fiable. Une stabilité à toute épreuve.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.
L'entreprise se porte bien et je suis très satisfait des services que j'utilise. Leurs tarifs sont plus abordables que ceux de certains fournisseurs proposant d'excellentes configurations VPS et des formules d'abonnement très intéressantes.
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Garantie de remboursement de 30 jours
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