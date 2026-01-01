AstrBot est une puissante plateforme de chatbot open-source qui relie les grands modèles linguistiques et les applications de messagerie populaires, notamment Telegram, Discord, Slack, WeChat, QQ, DingTalk, Feishu et LINE. Avec plus de 25 000 étoiles sur GitHub, il fournit un cadre unifié pour la création d'expériences d'IA conversationnelle avec un support multimodal, des bases de connaissances, un bac à sable d'agent pour l'exécution sécurisée de code, et l'intégration du protocole MCP (Model Context Protocol).

L'auto-hébergement d'AstrBot sur votre propre VPS maintient vos clés API, l'historique de vos conversations et les données de votre base de connaissances entièrement privés. Avec plus de 1 000 plugins communautaires installables depuis la place de marché intégrée et une interface utilisateur web pour la configuration, vous obtenez une infrastructure de chatbot IA de niveau entreprise sans dépendre de services hébergés par des tiers.