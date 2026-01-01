Apache Zeppelin est un carnet web open source conçu pour l'analyse interactive de données à grande échelle sur des moteurs comme Apache Spark, Flink et Hive. Contrairement aux carnets monolingues, Zeppelin utilise une architecture d'interprète enfichable qui permet à une seule note de mélanger des paragraphes Scala, SQL, Python, R et shell sur des données partagées, avec des résultats transmis entre les langages via un format de tableau intégré.

L'auto-hébergement de Zeppelin sur un VPS permet de conserver les carnets, les connexions aux ensembles de données et les identifiants d'interprète dans votre propre environnement, supprime la tarification par utilisateur des services de carnets gérés et vous donne un contrôle total sur la configuration de Spark, la mémoire JVM et la gestion des dépendances.