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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

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Accès rapide aux journaux des conteneurs
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Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les plans sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du plan divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec Apache HertzBeat

Apache HertzBeat est une plateforme d'observabilité sans agent, pilotée par la communauté, qui surveille les serveurs, les bases de données, les middlewares, les services cloud et les points d'accès HTTP et JMX personnalisés via des modèles de protocole configurables. Au lieu d'installer des collecteurs sur chaque cible, elle interroge les points d'accès via SSH, SNMP, JDBC, JMX, HTTP et des dizaines d'autres protocoles, puis affiche des tableaux de bord, des alertes et des pages d'état à partir d'une interface unifiée.

L'auto-hébergement de HertzBeat sur votre VPS maintient les données de surveillance, les règles d'alerte et les identifiants cibles au sein de l'infrastructure que vous contrôlez, sans tarification par métrique ni dépendance vis-à-vis d'un fournisseur. La pile PostgreSQL et VictoriaMetrics incluse stocke la configuration et les métriques de séries chronologiques localement, rendant le déploiement entièrement autonome dès le premier jour.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Apache HertzBeat

Surveillance sans agent

Interrogez les serveurs, les bases de données et les API via SSH, SNMP, JDBC, JMX et HTTP sans installer de collecteurs sur chaque machine cible.

Alertes de seuil

Définir des règles d'alerte avec des seuils basés sur des expressions et envoyer des notifications aux fournisseurs d'e-mail, Slack, Discord, Telegram, webhooks et SMS.

Pages d'état publiques

Publiez des pages d'état destinées aux clients qui signalent la disponibilité et les incidents pour les services surveillés sélectionnés sans exposer les tableaux de bord internes.

Protocoles personnalisés

Ajoutez de nouveaux types de surveillance en écrivant des modèles d'application YAML, afin que les systèmes de niche puissent être observés sans attendre les intégrations des fournisseurs.

Stockage de séries temporelles intégré

Livré avec VictoriaMetrics pour un stockage efficace des métriques à long terme et PostgreSQL pour la configuration, éliminant le besoin de connecter des bases de données externes.

Pourquoi exécuter Apache HertzBeat sur Hostinger

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Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Gad Iradufasha
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Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
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Omkar
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Martin K
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