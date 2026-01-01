Agenta est une plateforme LLMOps de bout en bout qui consolide les flux de travail pour le déploiement d'applications LLM en production. Les équipes l'utilisent pour itérer sur les invites dans un environnement de test côte à côte, versionner les configurations, exécuter des évaluations automatisées sur des jeux de tests, et tracer les requêtes en direct avec une observabilité complète — le tout depuis la même interface.

L'auto-hébergement sur votre propre VPS maintient les invites, les ensembles de données d'évaluation et les données de trace au sein de l'infrastructure que vous contrôlez. Il n'y a pas de frais par siège, pas de quotas de jetons sur les traces, et une liberté totale d'intégrer n'importe quel fournisseur LLM via le SDK et les services proxy inclus.