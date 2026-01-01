Despliegue Fleetbase en una instalación de clic.
Plataforma logística de código abierto para operaciones de flota, despacho, enrutamiento y gestión de entregas de última milla.
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Lo que podés crear con Fleetbase
Fleetbase es una plataforma de gestión logística y de transporte de código abierto que convierte una sola implementación en un backend de operaciones completo: gestión de pedidos, despacho de conductores, planificación de rutas, seguimiento de vehículos en vivo y notificaciones a los clientes. Su arquitectura modular, construida en torno a extensiones instalables como Fleet-Ops, Storefront y Pallet, permite a los equipos ejecutar flujos de trabajo de entrega, bajo demanda, almacenamiento y servicio de campo en una identidad compartida, permiso y capa API.
Self-hosting Fleetbase en su propio VPS mantiene las direcciones de los clientes, las ubicaciones de los controladores y el historial de pedidos dentro de la infraestructura que controla, evita los precios por asiento a medida que crecen las flotas y brinda a los desarrolladores acceso directo a la API REST, los eventos de socket y los ganchos web necesarios para crear aplicaciones personalizadas para controladores o clientes.
Funciones principales de Fleetbase
Consola de operaciones de flota
Administre pedidos, conductores, vehículos, áreas de servicio y tarifas desde un único panel de control diseñado para equipos de despacho.
Seguimiento de vehículos en vivo
Rastree a los conductores y vehículos en un mapa en vivo con actualizaciones de posición en tiempo real mediante sockets y un historial completo de actividad.
Planificación de rutas
Planifique rutas de múltiples paradas y estime los tiempos de entrega utilizando datos de distancia y duración impulsados por OSRM.
Registro de extensión
Instale extensiones como Fleet-Ops, Storefront y Pallet para agregar capacidades de despacho, comercio y almacenamiento.
API orientada al desarrollador
Cree aplicaciones personalizadas para conductores y clientes a partir de una API REST documentada con webhooks y eventos de socket en tiempo real.
¿Por qué ejecutar Fleetbase en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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