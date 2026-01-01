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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más

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Acceso rápido a logs del contenedor
Actualizaciones en 1 clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
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Data Centers en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año
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Podés pagar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Lo que podés crear con Fleetbase

Fleetbase es una plataforma de gestión logística y de transporte de código abierto que convierte una sola implementación en un backend de operaciones completo: gestión de pedidos, despacho de conductores, planificación de rutas, seguimiento de vehículos en vivo y notificaciones a los clientes. Su arquitectura modular, construida en torno a extensiones instalables como Fleet-Ops, Storefront y Pallet, permite a los equipos ejecutar flujos de trabajo de entrega, bajo demanda, almacenamiento y servicio de campo en una identidad compartida, permiso y capa API.

Self-hosting Fleetbase en su propio VPS mantiene las direcciones de los clientes, las ubicaciones de los controladores y el historial de pedidos dentro de la infraestructura que controla, evita los precios por asiento a medida que crecen las flotas y brinda a los desarrolladores acceso directo a la API REST, los eventos de socket y los ganchos web necesarios para crear aplicaciones personalizadas para controladores o clientes.

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Lo que podés crear con {name}

Funciones principales de Fleetbase

Consola de operaciones de flota

Administre pedidos, conductores, vehículos, áreas de servicio y tarifas desde un único panel de control diseñado para equipos de despacho.

Seguimiento de vehículos en vivo

Rastree a los conductores y vehículos en un mapa en vivo con actualizaciones de posición en tiempo real mediante sockets y un historial completo de actividad.

Planificación de rutas

Planifique rutas de múltiples paradas y estime los tiempos de entrega utilizando datos de distancia y duración impulsados por OSRM.

Registro de extensión

Instale extensiones como Fleet-Ops, Storefront y Pallet para agregar capacidades de despacho, comercio y almacenamiento.

API orientada al desarrollador

Cree aplicaciones personalizadas para conductores y clientes a partir de una API REST documentada con webhooks y eventos de socket en tiempo real.

¿Por qué ejecutar Fleetbase en Hostinger?

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Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.

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Gad Iradufasha
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Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.

Maxim Shishkin
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Todo funciona genial con Hostinger: el chatbot con IA y el chat humano si la IA no puede ayudarte. Ah, y el VPS es una bomba, sin altibajos. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Sigan así! 🚀

Noel
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¡Por fin una empresa de VPS que hace las cosas bien! Buen precio, un panel excelente que valora el tiempo del usuario, backups sin complicaciones, buen soporte y total confiabilidad. Uno realmente se siente seguro.

Omkar
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Contacté al soporte de Hostinger después de perder acceso a mi instancia autogestionada de n8n, y quedé más que impresionado. Kodee y Mohammad del equipo de soporte fueron increíblemente pacientes y detallistas.

Sylvain
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Mil gracias a Carla por ayudarme con la actualización de n8n en mi VPS de Hostinger. Se nota que es profesional y sabe del tema. Gracias de nuevo, Carla.

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Martin K
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La empresa anda muy bien, estoy muy feliz con los servicios que contraté con ellos. No es tan cara como otras y tiene planes y configuraciones VPS muy buenos.

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