Despliegue Cognee en una instalación de clic.
Motor de memoria de IA autoalojado que convierte sus datos en un gráfico de conocimiento consultable para los agentes.
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Lo que podés crear con Cognee
Cognee es un motor de memoria de IA de código abierto que reemplaza los oleoductos RAG frágiles con una capa semántica real. Ingiere documentos, conversaciones, imágenes, audio y registros de bases de datos, utiliza el LLM elegido para extraer entidades y relaciones y los almacena como un gráfico de conocimiento conectado junto con incrustaciones vectoriales, para que los agentes respondan preguntas de hechos vinculados en lugar de fragmentos de texto aislados.
Una sola llamada API se encarga de la ingestión, y la búsqueda devuelve resultados de gráficos que sus aplicaciones y frameworks de agentes pueden consumir directamente. Ejecutar Cognee en su propio VPS mantiene documentos patentados, incrustaciones y el gráfico resultante sobre la infraestructura que controla, con PostgreSQL que contiene metadatos relacionales y volúmenes persistentes que contienen los almacenes de vectores y gráficos.
Funciones principales de Cognee
Memoria gráfica de conocimiento
Cognee extrae entidades y relaciones de sus datos y los almacena como un gráfico consultable en lugar de fragmentos de texto plano.
Ingerir cualquier fuente
Cargue documentos, conversaciones, imágenes, audio y registros de bases de datos a través de una API y deje que Cognee los normalice en la memoria.
Búsqueda consciente del grafo
Consulte en lenguaje natural y obtenga respuestas basadas en hechos conectados, lo que reduce de manera medible las alucinaciones en las respuestas de los agentes.
Traé tu propio LLM
Apunte Cognee en OpenAI, Anthropic, Gemini, Mistral, Groq o un punto final local de Ollama cambiando una configuración de modelo único.
API REST para agentes
La memoria se expone a través de una API REST autenticada, para que sus aplicaciones y marcos de agentes puedan leerla y escribirla a través de HTTPS.
Privado por defecto
Sus archivos, incrustaciones y gráficos permanecen en volúmenes de Docker en su VPS en lugar de un servicio de memoria de terceros.
¿Por qué ejecutar Cognee en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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