Dịch vụ Fleetbase trong một click cài đặt.
Platform logistics mã nguồn mở cho các hoạt động, phân phối, định tuyến và quản lý giao hàng dặm cuối.
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Những gì bạn có thể xây dựng với Fleetbase
Fleetbase là một nền tảng quản lý logistics và vận tải mã nguồn mở, biến một triển khai duy nhất thành một backend hoạt động hoàn chỉnh - quản lý đơn đặt hàng, phân phối driver, lập kế hoạch tuyến đường, theo dõi xe trực tiếp và thông báo khách hàng. Kiến trúc mô đun, được xây dựng xung quanh các phần mở rộng có thể cài đặt, chẳng hạn như Fleet-Ops, Storefront và Pallet, cho phép các nhóm chạy dòng công việc phân phối, theo yêu cầu, kho và dịch vụ địa phương trên một lớp ID, quyền và API.
Self-hosting Fleetbase trên VPS của riêng bạn giữ địa chỉ khách hàng, vị trí driver, và lịch sử đặt hàng trong cơ sở hạ tầng mà bạn kiểm soát, tránh giá cho mỗi chỗ ngồi khi đội xe phát triển, và cho phép các nhà phát triển truy cập trực tiếp vào REST API, sự kiện socket, và webhooks cần thiết để xây dựng driver tùy chỉnh hoặc ứng dụng khách hàng.
Các tính năng chính của Fleetbase
Hạm đội Operations Console
Quản lý đơn đặt hàng, tài xế, xe, khu vực dịch vụ và giá cả từ một bảng điều khiển duy nhất được xây dựng cho các nhóm phân phối.
Tracking xe trực tiếp
Hãy theo dõi các tài xế và xe trên bản đồ trực tiếp với các bản cập nhật vị trí và lịch sử hoạt động đầy đủ.
Lập kế hoạch đường
Chế hoạch các tuyến đường đa trạm và ước tính thời gian giao hàng bằng cách sử dụng dữ liệu khoảng cách và thời gian sử dụng OSRM.
Extension Registry
Cài đặt các phần mở rộng như Fleet-Ops, Storefront và Pallet để thêm khả năng phân phối, thương mại và kho.
Developer-first API
Tạo ứng dụng driver và khách hàng tùy chỉnh dựa trên API REST được ghi chép với webhooks và sự kiện socket thời gian thực.
Tại sao lại chạy Fleetbase trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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