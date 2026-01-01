Fleetbase là một nền tảng quản lý logistics và vận tải mã nguồn mở, biến một triển khai duy nhất thành một backend hoạt động hoàn chỉnh - quản lý đơn đặt hàng, phân phối driver, lập kế hoạch tuyến đường, theo dõi xe trực tiếp và thông báo khách hàng. Kiến trúc mô đun, được xây dựng xung quanh các phần mở rộng có thể cài đặt, chẳng hạn như Fleet-Ops, Storefront và Pallet, cho phép các nhóm chạy dòng công việc phân phối, theo yêu cầu, kho và dịch vụ địa phương trên một lớp ID, quyền và API.

Self-hosting Fleetbase trên VPS của riêng bạn giữ địa chỉ khách hàng, vị trí driver, và lịch sử đặt hàng trong cơ sở hạ tầng mà bạn kiểm soát, tránh giá cho mỗi chỗ ngồi khi đội xe phát triển, và cho phép các nhà phát triển truy cập trực tiếp vào REST API, sự kiện socket, và webhooks cần thiết để xây dựng driver tùy chỉnh hoặc ứng dụng khách hàng.