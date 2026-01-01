Dịch vụ Cognee trong một click cài đặt.
Máy nhớ AI tự lưu trữ, biến dữ liệu của bạn thành biểu đồ kiến thức có thể truy vấn cho các đại lý.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Cognee
Cognee là một công cụ bộ nhớ AI mã nguồn mở thay thế các đường ống RAG giòn bằng một lớp ngữ nghĩa thực sự. Nó thu thập tài liệu, cuộc trò chuyện, hình ảnh, bản ghi âm và cơ sở dữ liệu, sử dụng LLM mà bạn chọn để trích xuất thực thể và mối quan hệ, và lưu trữ chúng như một biểu đồ kiến thức kết nối cùng với việc nhúng vector, vì vậy các đại lý trả lời các câu hỏi từ các sự kiện được liên kết thay vì các miếng văn bản bị cô lập.
Một cuộc gọi API duy nhất xử lý việc thu thập, và tìm kiếm trả về các kết quả có ý thức về biểu đồ mà các ứng dụng và khung đại diện của bạn có thể tiêu thụ trực tiếp. Chạy Cognee trên VPS của riêng bạn giữ tài liệu độc quyền, nhúng và biểu đồ kết quả trên cơ sở hạ tầng mà bạn kiểm soát, với PostgreSQL giữ metadata quan hệ và khối vĩnh viễn giữ các kho vector và biểu đồ.
Các tính năng chính của Cognee
Kiến thức graph memory
Cognee trích xuất các thực thể và mối quan hệ từ dữ liệu của bạn và lưu trữ chúng dưới dạng biểu đồ có thể truy vấn thay vì các miếng văn bản phẳng.
Nhập bất kỳ nguồn
Tải tài liệu, cuộc trò chuyện, hình ảnh, bản ghi âm thanh và cơ sở dữ liệu thông qua một API và cho phép Cognee chuẩn hóa chúng vào bộ nhớ.
Tìm kiếm Graph-aware
Các truy vấn bằng ngôn ngữ tự nhiên và nhận được câu trả lời dựa trên các sự kiện liên quan, điều này có thể đo lường giảm ảo giác trong các câu trả lời.
Sử dụng LLM của riêng bạn
Đánh dấu Cognee tại OpenAI, Anthropic, Gemini, Mistral, Groq, hoặc một Endpoint Ollama địa phương bằng cách thay đổi một cài đặt mô hình duy nhất.
API dành cho agent
Bộ nhớ được phát hiện qua một API REST đã được xác thực, vì vậy các ứng dụng và khung agent của bạn có thể đọc và viết nó qua HTTPS.
Riêng tư theo mặc định
Files, embeddings, and graphs remain in Docker volumes on your VPS instead of a third party memory service.
Tại sao lại chạy Cognee trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
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