Cognee là một công cụ bộ nhớ AI mã nguồn mở thay thế các đường ống RAG giòn bằng một lớp ngữ nghĩa thực sự. Nó thu thập tài liệu, cuộc trò chuyện, hình ảnh, bản ghi âm và cơ sở dữ liệu, sử dụng LLM mà bạn chọn để trích xuất thực thể và mối quan hệ, và lưu trữ chúng như một biểu đồ kiến thức kết nối cùng với việc nhúng vector, vì vậy các đại lý trả lời các câu hỏi từ các sự kiện được liên kết thay vì các miếng văn bản bị cô lập.

Một cuộc gọi API duy nhất xử lý việc thu thập, và tìm kiếm trả về các kết quả có ý thức về biểu đồ mà các ứng dụng và khung đại diện của bạn có thể tiêu thụ trực tiếp. Chạy Cognee trên VPS của riêng bạn giữ tài liệu độc quyền, nhúng và biểu đồ kết quả trên cơ sở hạ tầng mà bạn kiểm soát, với PostgreSQL giữ metadata quan hệ và khối vĩnh viễn giữ các kho vector và biểu đồ.