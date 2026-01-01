De ce să alegi Hostinger Mail?
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*Data comparației: 1 iunie 2026.
Descoperă de ce peste 5 milioane de proprietari de site-uri web aleg Hostinger
Simos
Folosesc Hostinger de mai bine de un an și sunt extrem de impresionat. Deși profesionalismul lor general este evident, serviciul lor de e-mail este cu adevărat fantastic - fiabil, ușor de configurat și perfect pentru comunicare profesională.
Bob Stewart
Serviciul Hostinger are tot ce am nevoie pentru e-mail și domeniu, cu funcțiile potrivite și un preț corect. Alte servicii de găzduire pretind că sunt cele mai bune, dar te copleșesc în complexitate și marketing.
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