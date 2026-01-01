Hostinger Mail vs. Zoho Mail

Explorezi alternativele la Zoho Mail? Compară Hostinger și Zoho dintr-o privire pentru a găsi serviciul de găzduire e-mail potrivit nevoilor tale.
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De ce să alegi Hostinger Mail?

Un e-mail excelent nu trebuie să fie complicat sau scump. Iată unde Hostinger oferă rezultate.

Valoare care are sens

O inbox profesională nu ar trebui să coste o avere. Hostinger Business Email îți oferă o adresă personalizată, securitate solidă și spațiu de creștere – fără creșteri neașteptate ale tarifelor de reînnoire.

Funcțional în câteva minute

Fără probleme tehnice de configurare. Indiferent dacă domeniul tău este la Hostinger sau nu, activarea căsuței tale poștale în doar câteva clicuri - iar primul tău e-mail profesional este gata de trimis.

Esențialele, acoperite

Filtrare spam, autentificare e-mail, acces mobil și instrumente de scriere cu inteligență artificială – toate încorporate. Astfel, te poți concentra pe afacerea ta, nu pe inbox.

Comparație directă

Compară prețurile și caracteristicile dintr-o privire.
Hostinger Mail
Zoho Mail

Preț de pornire per cutie poștală*

Starts at 0,39 €/lună
1 USD/lună

Domeniu gratuit

Yes
No

Stocare per cutie poștală

10GB-50GB
5GB-100GB

Aliasuri de e-mail

Până la 30
Până la 30

Reguli de redirecționare

Yes
Yes

Autorespondere

Yes
Yes

Protecție împotriva spamului și virușilor

Yes
Yes

DKIM/DMARC/SPF/ARC

Yes
Yes

Vezi cine ți-a deschis e-mailurile

Toate planurile
No

Interacțiuni prin e-mail

Yes
No

Funcții de inteligență artificială

Da, asistent AI, scriere AI, căutare inteligentă și rezumate
Da, asistent AI

E-mail agentic

Yes
No

Asistență clienți

Chat live 24/7
E-mail 24/7; chat pentru abonamentele plătite

Scorul recenziilor pe Trustpilot

4.5 / 5.0
4.0 / 5.0
Începe

*Data comparației: 1 iunie 2026.

Descoperă de ce peste 5 milioane de proprietari de site-uri web aleg Hostinger

Nu te baza doar pe cuvântul nostru – iată ce spun persoanele care au folosit serviciile de e-mail pentru afaceri Hostinger despre experiența lor.

Simos

Review provider

Folosesc Hostinger de mai bine de un an și sunt extrem de impresionat. Deși profesionalismul lor general este evident, serviciul lor de e-mail este cu adevărat fantastic - fiabil, ușor de configurat și perfect pentru comunicare profesională.

Bob Stewart

Review provider

Serviciul Hostinger are tot ce am nevoie pentru e-mail și domeniu, cu funcțiile potrivite și un preț corect. Alte servicii de găzduire pretind că sunt cele mai bune, dar te copleșesc în complexitate și marketing.

OASK Publishers

Review provider

Am folosit serviciile de e-mail Hostinger pentru comunicarea de afaceri și, per total, experiența a fost ușoară și fiabilă. Procesul de configurare a fost simplu, iar conectarea e-mailurilor de domeniu personalizat a fost ușoară, chiar și fără cunoștințe tehnice avansate.

Cumpără-ți abonamentul de e-mail pentru afaceri bazat pe inteligență artificială

30 zile garanție

Poți anula oricând

Asistență 24/7

Planul pe 48 de luni
87% reducere
Starter
Perfect pentru antreprenori solo
2,99
0,39/lună
Alege un plan
Preț per căsuță poștală. Pentru 48 luni. Se reînnoiește la prețul de 1,59 €/lună pentru o perioadă de 48 luni.
1 căsuță poștală inclusă
5 GB spațiu de stocare per căsuță poștală
5 reguli de redirecționare
5 alias-uri email

Beneficii:

Agentic Mail
CEL MAI POPULAR
75% reducere
Standard
Cel mai potrivit pentru: afaceri mici pregătite să se extindă
3,99
0,99/lună
Alege un plan
Preț per căsuță poștală. Pentru 48 luni. Se reînnoiește la prețul de 2,79 €/lună pentru o perioadă de 48 luni.
1 căsuță poștală inclusă
20 GB spațiu de stocare per căsuță poștală
20 reguli de redirecționare
10 alias-uri email

Beneficii:

Cauți, răspunzi, rezumi și scrii – toate cu ajutorul instrumentelor AI – nelimitat
Vezi cine ți-a deschis emailurile
Răspunsuri AI inteligente de email
Răspunsuri automate
Agentic Mail
67% reducere
Premium
Cel mai potrivit pentru: echipe care scalează
5,99
1,99/lună
Alege un plan
Preț per căsuță poștală. Pentru 48 luni. Se reînnoiește la prețul de 3,99 €/lună pentru o perioadă de 48 luni.
1 căsuță poștală inclusă
50 GB spațiu de stocare per căsuță poștală
50 reguli de redirecționare
30 alias-uri email

Beneficii:

Domeniu gratuit timp de 1 an
Urmărește clickurile pe linkuri și deschiderile fișierelor
Cauți, răspunzi, rezumi și scrii – toate cu ajutorul instrumentelor AI – nelimitat
Vezi cine ți-a deschis emailurile
Răspunsuri automate
Agentic Mail
87% reducere
Starter
Perfect pentru antreprenori solo
2,99
0,39/lună
Alege un plan
Preț per căsuță poștală. Pentru 48 luni. Se reînnoiește la prețul de 1,59 €/lună pentru o perioadă de 48 luni.
1 căsuță poștală inclusă
5 GB spațiu de stocare per căsuță poștală
5 reguli de redirecționare
5 alias-uri email

Beneficii:

Agentic Mail
CEL MAI POPULAR
75% reducere
Standard
Cel mai potrivit pentru: afaceri mici pregătite să se extindă
3,99
0,99/lună
Alege un plan
Preț per căsuță poștală. Pentru 48 luni. Se reînnoiește la prețul de 2,79 €/lună pentru o perioadă de 48 luni.
1 căsuță poștală inclusă
20 GB spațiu de stocare per căsuță poștală
20 reguli de redirecționare
10 alias-uri email

Beneficii:

Cauți, răspunzi, rezumi și scrii – toate cu ajutorul instrumentelor AI – nelimitat
Vezi cine ți-a deschis emailurile
Răspunsuri AI inteligente de email
Răspunsuri automate
Agentic Mail
67% reducere
Premium
Cel mai potrivit pentru: echipe care scalează
5,99
1,99/lună
Alege un plan
Preț per căsuță poștală. Pentru 48 luni. Se reînnoiește la prețul de 3,99 €/lună pentru o perioadă de 48 luni.
1 căsuță poștală inclusă
50 GB spațiu de stocare per căsuță poștală
50 reguli de redirecționare
30 alias-uri email

Beneficii:

Domeniu gratuit timp de 1 an
Urmărește clickurile pe linkuri și deschiderile fișierelor
Cauți, răspunzi, rezumi și scrii – toate cu ajutorul instrumentelor AI – nelimitat
Vezi cine ți-a deschis emailurile
Răspunsuri automate
Agentic Mail

Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus

Protecție împotriva spamului, virușilor și phishing-ului
Accesezi emailul pe orice aplicație sau dispozitiv
Urmărești toată activitatea căsuței poștale cu jurnalele de audit
Păstrezi datele în siguranță cu criptare end-to-end
Migrezi cu ușurință emailurile
Setezi răspunsuri automate pentru momentele în care ești plecat
Redirecționezi emailurile către orice altă adresă
Detectezi emailurile trimise la adrese introduse greșit
Webmail rapid, curat și ușor de utilizat
Protecție împotriva spamului, virușilor și phishing-ului
Accesezi emailul pe orice aplicație sau dispozitiv
Urmărești toată activitatea căsuței poștale cu jurnalele de audit
Păstrezi datele în siguranță cu criptare end-to-end
Migrezi cu ușurință emailurile
Setezi răspunsuri automate pentru momentele în care ești plecat
Redirecționezi emailurile către orice altă adresă
Detectezi emailurile trimise la adrese introduse greșit
Webmail rapid, curat și ușor de utilizat

Toate planurile se plătesc în avans. Prețul afișat reflectă costul total, împărțit la numărul de luni din planul tău.

Ia-ți căsuța poștală cu tine

Te muți de la alt furnizor de email? Adu-ți emailurile, folderele și contactele aproape instantaneu cu Kodee, asistentul tău AI pentru căsuțe poștale.
Migrarea cutiei poștale
Ia-ți căsuța poștală cu tine

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