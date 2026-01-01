Uruchomienie funkcji DeepSeek Harness w systemie VPS zapewnia stały dostęp do środowiska agentów, dzięki czemu długotrwałe zadania i przepływy pracy w tle mogą być kontynuowane nawet wtedy, gdy laptop jest odłączony. System VPS centralizuje również konfigurację, wtyczki i przestrzenie robocze w jednym dostępnym miejscu, co jest przydatne, jeśli chcesz uzyskać dostęp do urządzenia z wielu urządzeń lub współpracować z kolegami z zespołu za pomocą bezpiecznych połączeń.