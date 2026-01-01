Do 69% off

Deepseek Harness

Wdrożenie Deepseek Harness jednym kliknięciem

Darmowe cotygodniowe kopie zapasowe
Skaner złośliwego oprogramowania
Hostinger Agent AI asystent
23,99/mies.
Wybierz plan
30 dni gwarancji zwrotu pieniędzy
Deepseek Harness

Wybierz idealny plan Deepseek Harness

68% zniżki
KVM 1
74,99
23,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 51,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
NAJPOPULARNIEJSZY
62% zniżki
KVM 2
91,99
34,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 64,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99
46,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 119,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99
93,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 213,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości
68% zniżki
KVM 1
74,99
23,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 51,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
NAJPOPULARNIEJSZY
62% zniżki
KVM 2
91,99
34,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 64,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99
46,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 119,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99
93,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 213,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości

Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej

Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Centra danych na całym świecie
Darmowe cotygodniowe kopie zapasowe
Zarządzanie zaporą sieciową
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Terminal webowy AI
Darmowa domena na 1 rok
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Centra danych na całym świecie
Darmowe cotygodniowe kopie zapasowe
Zarządzanie zaporą sieciową
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Terminal webowy AI
Darmowa domena na 1 rok

Wszystkie plany są płatne z góry. Miesięczna opłata odzwierciedla całkowitą cenę planu podzieloną przez liczbę miesięcy w planie.

Inteligentniejsze przepływy pracy dla głębszej analizy

Deepseek Harness to open source framework, w którym każda funkcja jest wtyczką. Modele, narzędzia, umiejętności, a nawet inne agenty kodujące można wymieniać i recompose, dając Ci pełną kontrolę nad tym, jak Twoi agenci AI są zbudowani i uruchamiani bez dotykania rdzenia.

Uruchomienie Deepseek Harness na VPS pozwala zachować pełną kontrolę nad zasobami, przy jednoczesnym dostosowaniu pojemności do potrzeb projektu. To ustawienie obsługuje spójną wydajność dla wielu analiz i ułatwia bezpieczne zarządzanie obciążeniami pracy w czasie.
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Deepseek Harness

Wszystko, czego potrzebujesz do Twojego Deepseek Harness

Daj swoim agentom Deepseek Harness dedykowane zasoby do uruchamiania cięższych obciążeń z wydajnością i kontrolą, których potrzebujesz.

Zaawansowane zabezpieczenia

Wykryj wszystkie złośliwe pliki za pomocą skanera złośliwego oprogramowania. Zabezpiecz swój serwer ochroną DDoS i wbudowaną zaporą sieciową. Kontroluj dostępność swojej witryny za pomocą dedykowanego adresu IP.

Deepseek Harness

Najwyższej klasy wydajność

Twój serwer będzie działał na procesorach AMD EPYC i dyskach SSD NVMe, a Ty otrzymasz infrastrukturę o przepustowości 300 Mb/s, która sprosta Twoim potrzebom. Jeśli potrzebujesz więcej zasobów VPS, możesz dokonać aktualizacji w dowolnym momencie kilkoma kliknięciami.

Deepseek Harness

Pełna kontrola z wyjściem

Konfiguruj Deepseek Harness z pełnym dostępem root, jak chcesz. Przed dokonaniem jakichkolwiek ważnych zmian, zrób bezpłatny ręczny snapshot. Jeśli coś, przywróć swoje dane za pomocą najnowszej bezpłatnej automatycznej kopii zapasowej.

Deepseek Harness

Zaawansowane zabezpieczenia

Wykryj wszystkie złośliwe pliki za pomocą skanera złośliwego oprogramowania. Zabezpiecz swój serwer ochroną DDoS i wbudowaną zaporą sieciową. Kontroluj dostępność swojej witryny za pomocą dedykowanego adresu IP.

Deepseek Harness

Najwyższej klasy wydajność

Twój serwer będzie działał na procesorach AMD EPYC i dyskach SSD NVMe, a Ty otrzymasz infrastrukturę o przepustowości 300 Mb/s, która sprosta Twoim potrzebom. Jeśli potrzebujesz więcej zasobów VPS, możesz dokonać aktualizacji w dowolnym momencie kilkoma kliknięciami.

Deepseek Harness

Pełna kontrola z wyjściem

Konfiguruj Deepseek Harness z pełnym dostępem root, jak chcesz. Przed dokonaniem jakichkolwiek ważnych zmian, zrób bezpłatny ręczny snapshot. Jeśli coś, przywróć swoje dane za pomocą najnowszej bezpłatnej automatycznej kopii zapasowej.

Deepseek Harness

Zalecana lokalizacja serwera:

Sprawdzanie...

Lokalna implementacja. Globalny zasięg.

Przyspiesz ładowanie, wybierając lokalizację serwera jak najbliżej odbiorców. Posiadamy centra danych w Europie, Ameryce Północnej, Azji i Ameryce Południowej.

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Deepseek Harness, na który możesz polegać

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich czas dostępności jest niezmiennie na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, zespół wsparcia technicznego reagował szybko, był kompetentny i naprawdę pomocny.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Wszystko działa płynnie i świetnie z Hostinger – chatbot AI + czat z człowiekiem, jeśli AI nie może rozwiązać problemu. A VPS? Po prostu ogień – żadnych wahań. Dzięki dla zespołu deweloperów i wszystkich zaangażowanych. Tak trzymać 🚀

Noel
Noel

Wreszcie firma hostingowa VPS, która robi to dobrze! Dobre ceny. Doskonały panel, który szanuje czas użytkowników. Bezproblemowe kopie zapasowe. Dobre wsparcie. Niezawodność. Solidność w każdym calu.

Omkar
Omkar

Skontaktowałem się z pomocą techniczną Hostinger po utracie dostępu do mojej samodzielnie hostowanego n8n i jestem pod ogromnym wrażeniem. Kodee i Mohammad z zespołu wsparcia byli niesamowicie cierpliwi i dokładni.

Sylvain
Sylvain

Wielkie podziękowania dla Carli za pomoc w aktualizacji N8N na moim serwerze VPS Hostinger. Profesjonalna i kompetentna osoba, jeszcze raz dziękuję Carli.

Herriman
Herriman

Hostinger VPS jest absolutnie znakomity. Po prostu zawsze działa. Zawsze jest szybki i stabilny. Nigdy się nie zawiesza.

Martin K
Martin K

Firma dobrze prosperuje, jestem bardzo zadowolony z konkretnych usług, z których korzystam. Nie jest tak droga jak niektóre miejsca z naprawdę świetnymi konfiguracjami VPS i cenami.

Pracuj mądrzej z Kodee

Kodee – Twój przyjazny asystent oparty na AI – jest tutaj, aby pomóc Ci w przypadku wszelkich pytań związanych z VPS.

Agent AI jest zawsze aktywny i dostępny bez dodatkowych kosztów, pomagając we wszystkich zadaniach związanych z zarządzaniem VPS. Niezależnie od tego, czy naprawiasz błąd, aktualizujesz zaporę sieciową, czy zarządzasz danymi, agent AI upraszcza proces i oszczędza Twój czas, przekształcając proste komunikaty w niezawodne działanie serwera.
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Deepseek Harness

30 dni gwarancji zwrotu pieniędzy

Wypróbuj bez ryzyka dzięki naszej 30-dniowej gwarancji zwrotu pieniędzy. Szczegóły znajdziesz w naszej polityce zwrotów.

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Google
Ocena:
4.8/5
1,237
recenzji
HostAdvice
Ocena:
4.6/5
2,432
recenzji
WpBeginner
Ocena:
4.7
874
recenzji

Deepseek Harness FAQ

Uzyskaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące usług Deepseek Harness.
DeepSeek Harness to open-source agent harness, który zapewnia platformę dla agentów AI opartą na wtyczkach, w szczególności do kodowania i automatyzacji przepływów pracy. Na VPS można uruchamiać jego interfejs internetowy lub terminalowy, łączyć dostawców LLM, takich jak DeepSeek, i orkiestrować wtyczki do zadań, takich jak edycja kodu, refaktorowanie projektu, przetwarzanie danych i inne przepływy pracy napędzane przez agentów.
Uruchomienie funkcji DeepSeek Harness w systemie VPS zapewnia stały dostęp do środowiska agentów, dzięki czemu długotrwałe zadania i przepływy pracy w tle mogą być kontynuowane nawet wtedy, gdy laptop jest odłączony. System VPS centralizuje również konfigurację, wtyczki i przestrzenie robocze w jednym dostępnym miejscu, co jest przydatne, jeśli chcesz uzyskać dostęp do urządzenia z wielu urządzeń lub współpracować z kolegami z zespołu za pomocą bezpiecznych połączeń.
Z VPS zwykle masz dostęp root lub sudo, więc kontrolujesz pełny stos DeepSeek Harness: wersje Node.js, zmienne środowiskowe, zasady zapory, menedżerzy procesów i układ pamięci masowej. Możesz zarządzać wtyczkami z źródeł Git, wdrażać niestandardowe narzędzia i punkty końcowe modelu, a także automatyzację skryptu na poziomie systemu w połączeniu z shell, cron, Docker lub innymi narzędziami do organizacji, które pasują do Twojego przepływu pracy.
VPS doskonale nadaje się do DeepSeek Harness, ponieważ możesz wybrać profile procesora, pamięci i dysku, które pasują do obciążeń roboczych agenta i zwiększyć ich skalę w miarę wzrostu wykorzystania. Możesz monitorować proces wykorzystania za pomocą narzędzi takich jak systemd lub Docker, używać snapshots i kopii zapasowych do odzyskiwania i umieścić serwer w regionach blisko punktów końcowych modelu, aby zminimalizować opóźnienia połączeń API.
To ustawienie jest idealne dla programistów, praktyków danych i małych zespołów, którzy chcą trwałego, współdzielonego narzędzia AI do kodowania i automatyzacji projektów. Nadaje się również dla potencjalnych użytkowników, którzy często pracują z wielu maszyn, potrzebują powtarzalnych środowisk do eksperymentów lub chcą hostować niestandardową przestrzeń roboczą agentów, która może ewoluować z wtyczkami i nowymi przepływami pracy w czasie.

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