Rendez votre marque inoubliable avec un domaine .fun.

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.fun
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À propos du domaine .fun

Un aperçu rapide pour vous aider à choisir et à enregistrer un domaine .fun.

Qu'est-ce qu'un domaine .fun ?

Le domaine .fun est une extension générique conçue pour le divertissement, les loisirs et les projets ludiques. Ouvert à tous, il est souvent utilisé pour les jeux, les événements, les sites humoristiques et les communautés créatives.

À qui s'adresse un domaine .fun ?

Un domaine .fun convient aux blogs de divertissement, aux communautés de joueurs, aux organisateurs d'événements, aux services de fêtes et aux créateurs humoristiques qui cherchent à présenter un contenu ludique, à construire des marques mémorables et à signaler des expériences amusantes.

Pourquoi choisir un domaine .fun ?

Un domaine .fun signale clairement un contenu divertissant, permettant aux visiteurs de comprendre votre site web en un coup d'œil et rendant votre nom plus mémorable. Il favorise une image de marque cohérente sur votre site, vos e-mails et vos canaux marketing.

Informations de domaine pour .fun

TLD
.fun
Type de TLD
gTLD
Période d'inscription minimale
1 an
Période d'inscription maximale
3 ans
Protection de la confidentialité du domaine
Gratuit
RegistrarLock
DNSSEC
Frais ICANN
1,80 MAD

Pourquoi enregistrer votre domaine chez Hostinger ?

Aucune connaissance technique requise
Assistance d'experts 24h/24 et 7j/7
Protection de la vie privée du domaine gratuit
Page ou lien gratuit bientôt disponible sur le site
Prix compétitifs
Conseils

Comment obtenir le meilleur nom de domaine

1. Indiquez le nom de votre marque

Utilisez le nom de votre marque ou des mots-clés pour améliorer la reconnaissance et la visibilité dans les résultats de recherche.
Les noms de domaine de moins de trois mots sont plus faciles à lire et à mémoriser.
Évitez les traits d'union, les chiffres, l'argot et les mots difficiles à orthographier.
Choisissez une extension adaptée à votre public, qu'il soit local ou international.
Les excellents noms de domaine se vendent rapidement — recherchez et réservez le vôtre dès aujourd'hui.Démarrer la recherche

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FAQ sur le nom de domaine .fun

A .fun domain is a generic web address ending that suggests entertainment, hobbies, or lighthearted content. Today, it’s often used for personal projects, events, games, and playful brands.
Yes. .fun is a valid top-level domain with an official registry, so it works in browsers, email systems, and search engines like other standard domain endings.
Yes, if your site is about entertainment, games, events, or a casual brand name. Search engines treat it the same as other TLDs for SEO, so content and relevance matter more than the extension.
Choose .fun if you want a name that matches a playful theme and a .com is unavailable. Choose .com if your audience expects the most familiar extension or you want the broadest recognition.
Anyone can register a .fun domain. It is an open extension, so there are no local presence or industry-only eligibility rules.
Yes, but they are standard domain rules, such as using allowed characters and avoiding reserved names. Availability is checked by the registry, and some names may be blocked or already registered.
At Hostinger, a .fun domain costs 9,99 MAD for the first year. After that, the renewal fee is 361,99 MAD/an. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.

Le respect de votre vie privée, notre priorité

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