Lancez votre application avec un domaine .app.

185,99MAD/année92,99MAD/1ère année
Économisez 50%
Pour la première année
.app

À propos du domaine .app

Un aperçu rapide pour vous aider à choisir et à enregistrer un domaine .app.

Qu'est-ce qu'un nom de domaine .app?

.app est un domaine générique de premier niveau sécurisé, conçu pour les applications, les développeurs et les projets technologiques. Il impose le protocole HTTPS par défaut, ce qui le rend idéal pour les sites web d'applications logicielles, mobiles et web.

À qui s'adresse un domaine .app ?

Un domaine .app est idéal pour les développeurs d'applications, les startups de logiciels, les produits SaaS et les studios de jeux mobiles qui souhaitent un espace sécurisé et facilement identifiable pour leurs téléchargements, mises à jour et pages produits sur toutes les plateformes.

Pourquoi choisir un domaine .app ?

Un domaine .app signale clairement une orientation logicielle ou mobile, ce qui aide les utilisateurs à reconnaître et à faire confiance à votre site. Il permet de créer des URL sécurisées et faciles à mémoriser, et d'assurer une image de marque cohérente sur l'ensemble des sites web, adresses e-mail et supports marketing.

Informations de domaine pour .app

TLD
.app
Type de TLD
gTLD
Période d'inscription minimale
1 an
Période d'inscription maximale
1 an
Protection de la confidentialité du domaine
Gratuit
RegistrarLock
Domaines IDN
DNSSEC
Frais ICANN
1,80 MAD

Pourquoi enregistrer votre domaine chez Hostinger ?

Aucune connaissance technique requise
Assistance d'experts 24h/24 et 7j/7
Protection de la vie privée du domaine gratuit
Page ou lien gratuit bientôt disponible sur le site
Prix compétitifs
Conseils

Comment obtenir le meilleur nom de domaine

1. Indiquez le nom de votre marque

Utilisez le nom de votre marque ou des mots-clés pour améliorer la reconnaissance et la visibilité dans les résultats de recherche.
Les noms de domaine de moins de trois mots sont plus faciles à lire et à mémoriser.
Évitez les traits d'union, les chiffres, l'argot et les mots difficiles à orthographier.
Choisissez une extension adaptée à votre public, qu'il soit local ou international.
Les excellents noms de domaine se vendent rapidement — recherchez et réservez le vôtre dès aujourd'hui.Démarrer la recherche

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FAQ sur le nom de domaine .app

.app est un nom de domaine générique de premier niveau (gTLD) destiné aux particuliers ou aux entreprises qui souhaitent créer un site pour commercialiser leurs applications de bureau ou mobiles. Il faisait partie du programme des nouveaux gTLD de l'ICANN, qui a introduit de nouveaux TLD dans le système des noms de domaine.

Google a acheté le nom de domaine .app en 2015 et en a fait son registre officiel.

L'entreprise a inscrit le TLD dans la liste de préchargement HSTS, rendant HTTPS obligatoire pour tous les sites .app afin qu'ils se chargent sur la plupart des navigateurs. Les registrants n'ont pas besoin de procéder à l'enregistrement ou à la configuration HSTS, mais ils doivent installer un certificat SSL pour activer le protocole.

C'est la raison pour laquelle le nom de domaine .app est considéré comme une extension de nom de domaine plus sûre que les autres TLD.

Les registrants de noms de domaine .app sont généralement des développeurs d'applications ou des entreprises qui proposent leurs produits ou services par le biais d'une application.

En général, les développeurs se contentent d'inscrire leur logiciel sur les boutiques d'applications pour que les utilisateurs le téléchargent sur leurs appareils. Toutefois, ils peuvent également tirer profit de la création d'un site internet pour générer du trafic à partir des moteurs de recherche, insérer des liens de téléchargement fiables, partager des informations sur les produits et demander l'avis de leurs utilisateurs.

Il n'existe aucune restriction quant à l'enregistrement des noms de domaine .app. Tant que vous avez une application à promouvoir sur votre site internet, vous pouvez l'acheter.

Certains utilisateurs ont également enregistré des noms de domaine .app pour d'autres sites web - par exemple, des CV en ligne et des sites de réservation de restaurants.

Oui. .app est un nom de domaine générique de premier niveau comme .com et .net, ce qui signifie qu'il n'est associé à aucune région géographique.

Chez Hostinger, un nom de domaine .app coûte 92,99 MAD pour la première année d'enregistrement. Si vous souhaitez le renouveler, vous devrez payer 185,99 MAD.

L'enregistrement d'une adresse .app se fait en quelques étapes :

1. Accédez au vérificateur de nom de domaine et recherchez un nom de domaine unique avec le TLD .app.

2. Réglez votre achat et ouvrez un compte Hostinger

3. Saisissez les détails de l'enregistrement du nom de domaine.

4. Vérifiez la propriété de votre nouveau nom de domaine par email

5. Félicitations - l'adresse .app est la vôtre !

Vous pouvez également obtenir des outils pour protéger vos données, tels qu'un certificat SSL gratuit, qui crypte la connexion entre votre site internet et le navigateur du visiteur. Une protection de la confidentialité des noms de domaine est également disponible.

Sécurisez votre tout nouveau nom de domaine .app dès aujourd'hui et construisez votre succès en ligne. En cas du moindre problème, notre équipe de support client disponible 24h/24 et 7j/7 est toujours prête à vous aider.

Yes. The name must follow standard domain rules, and some reserved or invalid names cannot be registered. For example, a domain name cannot include spaces, and registry rules still apply.
At Hostinger, a .app domain costs 92,99 MAD for the first year. After that, the renewal fee is 185,99 MAD/an. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.

Le respect de votre vie privée, notre priorité

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