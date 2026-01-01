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Qu'est-ce qu'un nom de domaine .app?
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FAQ sur le nom de domaine .app
Qu'est-ce que le nom de domaine .app ?
.app est un nom de domaine générique de premier niveau (gTLD) destiné aux particuliers ou aux entreprises qui souhaitent créer un site pour commercialiser leurs applications de bureau ou mobiles. Il faisait partie du programme des nouveaux gTLD de l'ICANN, qui a introduit de nouveaux TLD dans le système des noms de domaine.
Google a acheté le nom de domaine .app en 2015 et en a fait son registre officiel.
L'entreprise a inscrit le TLD dans la liste de préchargement HSTS, rendant HTTPS obligatoire pour tous les sites .app afin qu'ils se chargent sur la plupart des navigateurs. Les registrants n'ont pas besoin de procéder à l'enregistrement ou à la configuration HSTS, mais ils doivent installer un certificat SSL pour activer le protocole.
C'est la raison pour laquelle le nom de domaine .app est considéré comme une extension de nom de domaine plus sûre que les autres TLD.
Qui utilise les noms de domaine .app ?
Les registrants de noms de domaine .app sont généralement des développeurs d'applications ou des entreprises qui proposent leurs produits ou services par le biais d'une application.
En général, les développeurs se contentent d'inscrire leur logiciel sur les boutiques d'applications pour que les utilisateurs le téléchargent sur leurs appareils. Toutefois, ils peuvent également tirer profit de la création d'un site internet pour générer du trafic à partir des moteurs de recherche, insérer des liens de téléchargement fiables, partager des informations sur les produits et demander l'avis de leurs utilisateurs.
Les noms de domaine .app sont-ils destinés uniquement aux développeurs d'applications ?
Il n'existe aucune restriction quant à l'enregistrement des noms de domaine .app. Tant que vous avez une application à promouvoir sur votre site internet, vous pouvez l'acheter.
Certains utilisateurs ont également enregistré des noms de domaine .app pour d'autres sites web - par exemple, des CV en ligne et des sites de réservation de restaurants.
.app est-il un nom de domaine de premier niveau ?
Oui. .app est un nom de domaine générique de premier niveau comme .com et .net, ce qui signifie qu'il n'est associé à aucune région géographique.
Combien coûte un nom de domaine .app ?
Chez Hostinger, un nom de domaine .app coûte 92,99 MAD pour la première année d'enregistrement. Si vous souhaitez le renouveler, vous devrez payer 185,99 MAD.
L'enregistrement d'une adresse .app se fait en quelques étapes :
1. Accédez au vérificateur de nom de domaine et recherchez un nom de domaine unique avec le TLD .app.
2. Réglez votre achat et ouvrez un compte Hostinger
3. Saisissez les détails de l'enregistrement du nom de domaine.
4. Vérifiez la propriété de votre nouveau nom de domaine par email
5. Félicitations - l'adresse .app est la vôtre !
Vous pouvez également obtenir des outils pour protéger vos données, tels qu'un certificat SSL gratuit, qui crypte la connexion entre votre site internet et le navigateur du visiteur. Une protection de la confidentialité des noms de domaine est également disponible.
Sécurisez votre tout nouveau nom de domaine .app dès aujourd'hui et construisez votre succès en ligne. En cas du moindre problème, notre équipe de support client disponible 24h/24 et 7j/7 est toujours prête à vous aider.