Déployez Zulip, une installation en un clic.
Plateforme de chat d'équipe open source avec des fils de discussion thématiques organisés, conçue pour une communication d'équipe ciblée et asynchrone.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Zulip
Zulip est une puissante plateforme de chat d'équipe open-source qui organise chaque conversation en sujets au sein de canaux, ce qui la rend fondamentalement différente des outils à canaux plats. Plutôt qu'un flux de messages indifférencié, chaque conversation appartient à un sujet nommé — permettant aux membres de l'équipe de se rattraper sélectivement, de répondre de manière asynchrone et de retrouver les décisions passées sans défilement interminable.
L'auto-hébergement de Zulip sur votre propre VPS donne à votre équipe un contrôle total sur les données de communication, l'historique des messages et les intégrations. Zulip prend en charge plus de 100 intégrations avec des outils de développement et de productivité, et propose des applications mobiles et de bureau natives pour toutes les principales plateformes.
Caractéristiques principales de Zulip
Fils de discussion
Chaque message appartient à un sujet nommé au sein d'un canal, ce qui permet de garder les conversations organisées et faciles à suivre, même dans les équipes à fort volume.
Recherche plein texte puissante
Recherchez dans l'historique complet des messages, y compris les fichiers et les liens, pour retrouver instantanément toute conversation ou décision passée.
Plus de 100 intégrations
Des intégrations natives avec GitHub, Jira, PagerDuty, Grafana, Sentry, et bien d'autres apportent le contexte directement dans les canaux de votre équipe.
Applications natives
Applications mobiles pour iOS et Android, ainsi que des applications de bureau pour Windows, macOS et Linux, maintiennent votre équipe connectée sur tous les appareils.
Flux de travail piloté par le clavier
Des raccourcis clavier complets et une interface épurée permettent aux utilisateurs avancés de naviguer et de répondre aux messages entièrement sans souris.
Pourquoi exécuter Zulip sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
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