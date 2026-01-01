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Bouncer IRC permanent qui vous maintient connecté aux réseaux IRC 24h/24 et 7j/7 et rejoue les messages manqués.

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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

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Accès rapide aux journaux des conteneurs
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Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec ZNC

ZNC est un bouncer IRC avancé (également appelé BNC) qui maintient une connexion persistante aux réseaux IRC en votre nom. Il enregistre les messages lorsque vous êtes hors ligne, les rejoue lorsque vous vous reconnectez, et vous permet de vous connecter depuis plusieurs clients IRC à la même identité simultanément. Après plus de 15 ans de développement, ZNC reste la norme de facto pour les bouncers IRC auto-hébergés.

L'auto-hébergement de ZNC sur un VPS vous offre une présence IRC stable et toujours en ligne avec un historique complet des conversations, des plugins modulaires pour les notifications, la journalisation et l'identification, ainsi qu'une interface d'administration web pour ajouter des réseaux et configurer des canaux sans toucher aux fichiers de configuration.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de ZNC

Présence IRC permanente

Reste connecté à chaque réseau que vous rejoignez afin de ne pas manquer de messages ou de perdre les enregistrements de pseudonymes pendant les périodes d'inactivité du bureau.

Relecture multi-client

Connectez-vous simultanément depuis des clients de bureau, mobiles et web — ZNC rejoue les messages manqués et maintient chaque client synchronisé.

Système d'extension modulaire

Modules intégrés pour la journalisation, l'authentification NickServ, fail2ban, le cyclage de canaux, les notifications push, et des dizaines d'autres.

Interface d'administration web

Gérez les utilisateurs, les réseaux, les canaux et les modules depuis un navigateur — pas besoin de modifier les configurations manuellement ou d'utiliser des commandes de bot IRC.

Prise en charge multi-utilisateur

Les comptes par utilisateur avec des réseaux isolés et des paramètres de module permettent aux foyers ou aux équipes de partager une instance ZNC à travers des identités IRC distinctes.

Pourquoi exécuter ZNC sur Hostinger

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Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
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"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."

Maxim Shishkin
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Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
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Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.

Omkar
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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