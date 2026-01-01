Déployez ZNC en un clic.
Bouncer IRC permanent qui vous maintient connecté aux réseaux IRC 24h/24 et 7j/7 et rejoue les messages manqués.
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Ce que vous pouvez construire avec ZNC
ZNC est un bouncer IRC avancé (également appelé BNC) qui maintient une connexion persistante aux réseaux IRC en votre nom. Il enregistre les messages lorsque vous êtes hors ligne, les rejoue lorsque vous vous reconnectez, et vous permet de vous connecter depuis plusieurs clients IRC à la même identité simultanément. Après plus de 15 ans de développement, ZNC reste la norme de facto pour les bouncers IRC auto-hébergés.
L'auto-hébergement de ZNC sur un VPS vous offre une présence IRC stable et toujours en ligne avec un historique complet des conversations, des plugins modulaires pour les notifications, la journalisation et l'identification, ainsi qu'une interface d'administration web pour ajouter des réseaux et configurer des canaux sans toucher aux fichiers de configuration.
Caractéristiques principales de ZNC
Présence IRC permanente
Reste connecté à chaque réseau que vous rejoignez afin de ne pas manquer de messages ou de perdre les enregistrements de pseudonymes pendant les périodes d'inactivité du bureau.
Relecture multi-client
Connectez-vous simultanément depuis des clients de bureau, mobiles et web — ZNC rejoue les messages manqués et maintient chaque client synchronisé.
Système d'extension modulaire
Modules intégrés pour la journalisation, l'authentification NickServ, fail2ban, le cyclage de canaux, les notifications push, et des dizaines d'autres.
Interface d'administration web
Gérez les utilisateurs, les réseaux, les canaux et les modules depuis un navigateur — pas besoin de modifier les configurations manuellement ou d'utiliser des commandes de bot IRC.
Prise en charge multi-utilisateur
Les comptes par utilisateur avec des réseaux isolés et des paramètres de module permettent aux foyers ou aux équipes de partager une instance ZNC à travers des identités IRC distinctes.
Pourquoi exécuter ZNC sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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