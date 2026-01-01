Déployez ZITADEL en un clic.
Plateforme d'infrastructure d'identité open source pour l'authentification, le SSO et la gestion des utilisateurs sur toutes vos applications.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec ZITADEL
ZITADEL est une plateforme de gestion des identités et des accès, native du cloud et open source, qui offre l'authentification, l'autorisation et la gestion des utilisateurs pour les applications modernes. Elle prend en charge OIDC, OAuth 2.0, SAML et les passkeys de manière native — ce qui en fait une alternative auto-hébergée complète à Auth0, Keycloak ou AWS Cognito.
L'auto-hébergement de ZITADEL sur votre propre VPS vous donne un contrôle total sur les données utilisateur, les exigences de conformité et les flux d'authentification, sans frais par utilisateur ni dépendance vis-à-vis d'un fournisseur. Son architecture basée sur les événements garantit une piste d'audit complète et immuable de toutes les opérations d'identité.
Caractéristiques principales de ZITADEL
Authentification unique
Centralisez l'authentification sur toutes vos applications avec le support OIDC et SAML, offrant aux utilisateurs une seule connexion pour tout ce qu'ils consultent.
Authentification par clé d'accès
Activez la connexion sans mot de passe avec les clés d'accès WebAuthn et les clés de sécurité matérielles pour un accès résistant à l'hameçonnage et sans identifiants.
Multitenance native
Gérez plusieurs organisations et applications à partir d'une seule instance ZITADEL avec une isolation complète entre les locataires et une personnalisation par organisation.
Piste d'audit immuable
L'architecture basée sur les événements enregistre chaque opération d'identité comme un événement immuable, fournissant des journaux de conformité pour les exigences SOC 2 et GDPR.
Fédération d'identités
Connectez Google, GitHub, Microsoft et des fournisseurs OIDC personnalisés afin que les utilisateurs puissent se connecter avec leurs comptes existants sur l'ensemble de votre pile.
Pourquoi exécuter ZITADEL sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
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