Déployez Authentik en un clic.
Fournisseur d'identité open-source offrant le SSO d'entreprise, OAuth2, SAML et l'authentification multi-facteurs pour toute application.
Sélectionnez un forfait VPS pour Authentik
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Authentik
Authentik est un fournisseur d'identité open source flexible qui offre aux organisations une authentification et une gestion des utilisateurs de niveau entreprise, sans la complexité généralement associée à l'infrastructure d'identité. Il prend en charge les protocoles OAuth2, OpenID Connect et SAML, le rendant compatible avec pratiquement toute application ou service nécessitant une authentification utilisateur. L'authentification multi-facteurs, les flux de connexion personnalisables, l'intégration LDAP et un portail utilisateur en libre-service complètent ses fonctionnalités.
L'auto-hébergement d'Authentik vous confère une souveraineté totale sur les données d'identification des utilisateurs et les données de session, élimine les frais récurrents par utilisateur facturés par les fournisseurs d'identité commerciaux, et vous permet d'adapter les flux d'authentification aux exigences exactes de votre organisation. Ce déploiement comprend un serveur, un worker en arrière-plan, PostgreSQL et Redis — tout ce qui est nécessaire pour une plateforme d'identité prête pour la production.
Caractéristiques principales de Authentik
Protocoles SSO universels
La prise en charge d'OAuth2, OpenID Connect et SAML permet à Authentik de fonctionner comme fournisseur d'identité pour pratiquement toute application ou service moderne, et ce, dès l'installation.
MFA flexible
Imposer l'authentification multi-facteurs via des applications d'authentification TOTP, des clés matérielles WebAuthn ou SMS — configurable par application ou par groupe d'utilisateurs.
Flux de connexion personnalisables
Concevez des pipelines d'authentification avec des étapes conditionnelles, une personnalisation de la marque et un contrôle d'accès basé sur des politiques pour répondre aux exigences de sécurité de votre organisation.
Intégration d'annuaire LDAP
Connectez-vous à des annuaires Active Directory ou LDAP existants pour synchroniser les utilisateurs et les groupes, évitant ainsi de devoir reconstruire votre base de données d'utilisateurs à partir de zéro.
Audit et journalisation de la conformité
Les journaux d'événements détaillés et les pistes d'audit enregistrent chaque événement d'authentification, vous offrant la visibilité nécessaire pour les audits de sécurité et la conformité réglementaire.
Pourquoi exécuter Authentik sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.
Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.
Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.
Explorez davantage d'applications à déployer
2FAuth
Gestionnaire de codes d'authentification à deux facteurs auto-hébergé, accessible sur web et mobile