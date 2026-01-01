Déployez Authorizer en un clic.
Serveur d'authentification open source auto-hébergé offrant à vos applications une couche d'identité complète sans SaaS tiers.
Sélectionnez un forfait VPS pour Authorizer
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.
Ce que vous pouvez construire avec Authorizer
Authorizer est un serveur d'authentification et d'autorisation auto-hébergé qui remplace les services cloud comme Auth0, Firebase Auth ou Clerk. Il offre la connexion par e-mail/mot de passe, l'OAuth social avec plus de 10 fournisseurs, les liens magiques, l'authentification multi-facteurs et le contrôle d'accès basé sur les rôles prêts à l'emploi — le tout fonctionnant au sein de votre propre infrastructure, avec les données utilisateur stockées dans votre propre base de données.
Plutôt que de payer des frais par utilisateur ou de confier les identifiants de vos utilisateurs à un tiers, l'auto-hébergement d'Authorizer vous permet de conserver la pleine propriété de votre couche d'identité. Il expose une API GraphQL et une page de connexion intégrée vers laquelle vos applications peuvent rediriger, soutenu par SQLite, PostgreSQL, MySQL ou l'un des plus de 13 backends de base de données pris en charge.
Caractéristiques principales de Authorizer
Connexion sociale et sans mot de passe
Prise en charge de Google, GitHub et de plus de 10 fournisseurs OAuth, ainsi que des liens magiques et de l'authentification multifacteur (MFA) basée sur TOTP, afin que les utilisateurs puissent se connecter comme ils le souhaitent.
Contrôle d'accès basé sur les rôles
Définissez des rôles personnalisés et des rôles protégés pour restreindre ce que les utilisateurs authentifiés peuvent faire au sein de votre application.
API GraphQL
L'interface GraphQL complète pour la gestion des utilisateurs, l'émission de jetons et la configuration facilite l'intégration dans n'importe quelle pile technologique.
UI de connexion intégrée
Livré avec une page de connexion prête à l'emploi à l'adresse /app et un tableau de bord d'administration à l'adresse /dashboard — aucune interface utilisateur d'authentification personnalisée n'est requise pour commencer.
Plus de 13 backends de base de données
Exécutez avec SQLite pour la simplicité ou connectez-vous à PostgreSQL, MySQL, MongoDB, ou à l'une des plus de 10 autres bases de données prises en charge à mesure que vos besoins augmentent.
Pourquoi exécuter Authorizer sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.
Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.
Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.
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Garantie de remboursement de 30 jours
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