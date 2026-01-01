Déployez Vaultwarden en un clic.
Gestionnaire de mots de passe léger, auto-hébergé, compatible Bitwarden, écrit en Rust avec HTTPS automatique via Traefik.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Vaultwarden
Vaultwarden est une implémentation non officielle et légère de l'API du serveur Bitwarden écrite en Rust. Il utilise une fraction de la mémoire requise par le serveur Bitwarden officiel tout en restant entièrement compatible avec tous les clients Bitwarden officiels — les extensions de navigateur, les applications de bureau et les applications mobiles fonctionnent toutes sans modification.
L'auto-hébergement de votre coffre-fort de mots de passe sur un VPS maintient chaque mot de passe, note sécurisée et identifiant entièrement au sein de votre propre infrastructure. Ce modèle achemine automatiquement le HTTPS via le proxy inverse Traefik préinstallé avec des certificats Let's Encrypt, satisfaisant l'exigence HTTPS des clients Bitwarden dès le premier déploiement.
Caractéristiques principales de Vaultwarden
Compatible Bitwarden
Toutes les extensions de navigateur, les clients de bureau et mobiles officiels de Bitwarden se connectent à Vaultwarden sans aucune modification.
Efficacité de Rust
Écrit en Rust, Vaultwarden utilise une fraction de la RAM et du CPU requis par le serveur Bitwarden officiel basé sur Java.
HTTPS automatique
Le trafic est acheminé via le proxy Traefik préinstallé avec des certificats Let's Encrypt, satisfaisant immédiatement l'exigence HTTPS de Bitwarden.
Soutien à l'organisation
Partagez les éléments du coffre-fort avec les membres de votre famille ou de votre équipe en utilisant les fonctionnalités d'organisation et de collection de Vaultwarden.
Accès d'urgence
Accorder aux contacts de confiance un accès d'urgence à votre coffre-fort avec des périodes d'attente configurables pour les scénarios de récupération de compte.
Pourquoi exécuter Vaultwarden sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
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Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.
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