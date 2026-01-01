Déployez 2FAuth en un clic.
Gestionnaire d'authentification à deux facteurs auto-hébergé et basé sur le web, accessible depuis n'importe quel appareil, gardant vos codes sous votre contrôle.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec 2FAuth
2FAuth est une alternative open source, basée sur le web, aux applications d'authentification mobile comme Google Authenticator et Authy. Il génère des mots de passe à usage unique temporisés (TOTP) et des codes HOTP via une interface de navigateur claire, ainsi vos codes d'authentification sont accessibles depuis n'importe quel appareil, et non pas liés à un seul téléphone.
Contrairement aux applications d'authentification limitées au mobile, 2FAuth stocke vos secrets sur une infrastructure que vous contrôlez, avec un stockage chiffré et une protection de compte optionnelle. Cela signifie l'absence de verrouillage propriétaire, aucune donnée partagée avec des services commerciaux, et l'élimination de la dépendance à un téléphone qui pourrait être perdu ou endommagé au moment crucial où vous avez besoin de vous connecter.
Caractéristiques principales de 2FAuth
Accès web
Accédez à tous vos codes 2FA depuis n'importe quel navigateur sur n'importe quel appareil, éliminant la dépendance à un seul téléphone lors des moments de connexion critiques.
Prise en charge de TOTP et HOTP
Génère des mots de passe à usage unique basés sur le temps et basés sur un compteur, couvrant les normes d'authentification utilisées par pratiquement tous les services qui proposent la 2FA.
Configuration facile du compte
Ajoutez des comptes par balayage de code QR ou saisie manuelle, et organisez-les en groupes avec des icônes pour une identification visuelle rapide.
Importation et exportation
Migrez depuis Google Authenticator, Aegis et 2FAS avec les outils d'importation intégrés, et exportez vos données à tout moment pour éviter le verrouillage.
Connexion sans mot de passe
La prise en charge de WebAuthn vous permet de vous authentifier à 2FAuth lui-même sans mot de passe, ajoutant une couche de sécurité moderne au gestionnaire qui protège vos autres comptes.
Pourquoi exécuter 2FAuth sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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