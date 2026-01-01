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Gestionnaire d'authentification à deux facteurs auto-hébergé et basé sur le web, accessible depuis n'importe quel appareil, gardant vos codes sous votre contrôle.

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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec 2FAuth

2FAuth est une alternative open source, basée sur le web, aux applications d'authentification mobile comme Google Authenticator et Authy. Il génère des mots de passe à usage unique temporisés (TOTP) et des codes HOTP via une interface de navigateur claire, ainsi vos codes d'authentification sont accessibles depuis n'importe quel appareil, et non pas liés à un seul téléphone.

Contrairement aux applications d'authentification limitées au mobile, 2FAuth stocke vos secrets sur une infrastructure que vous contrôlez, avec un stockage chiffré et une protection de compte optionnelle. Cela signifie l'absence de verrouillage propriétaire, aucune donnée partagée avec des services commerciaux, et l'élimination de la dépendance à un téléphone qui pourrait être perdu ou endommagé au moment crucial où vous avez besoin de vous connecter.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de 2FAuth

Accès web

Accédez à tous vos codes 2FA depuis n'importe quel navigateur sur n'importe quel appareil, éliminant la dépendance à un seul téléphone lors des moments de connexion critiques.

Prise en charge de TOTP et HOTP

Génère des mots de passe à usage unique basés sur le temps et basés sur un compteur, couvrant les normes d'authentification utilisées par pratiquement tous les services qui proposent la 2FA.

Configuration facile du compte

Ajoutez des comptes par balayage de code QR ou saisie manuelle, et organisez-les en groupes avec des icônes pour une identification visuelle rapide.

Importation et exportation

Migrez depuis Google Authenticator, Aegis et 2FAS avec les outils d'importation intégrés, et exportez vos données à tout moment pour éviter le verrouillage.

Connexion sans mot de passe

La prise en charge de WebAuthn vous permet de vous authentifier à 2FAuth lui-même sans mot de passe, ajoutant une couche de sécurité moderne au gestionnaire qui protège vos autres comptes.

Pourquoi exécuter 2FAuth sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
Noel

Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.

Omkar
Omkar

Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.

Sylvain
Sylvain

Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.

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