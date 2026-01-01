2FAuth est une alternative open source, basée sur le web, aux applications d'authentification mobile comme Google Authenticator et Authy. Il génère des mots de passe à usage unique temporisés (TOTP) et des codes HOTP via une interface de navigateur claire, ainsi vos codes d'authentification sont accessibles depuis n'importe quel appareil, et non pas liés à un seul téléphone.

Contrairement aux applications d'authentification limitées au mobile, 2FAuth stocke vos secrets sur une infrastructure que vous contrôlez, avec un stockage chiffré et une protection de compte optionnelle. Cela signifie l'absence de verrouillage propriétaire, aucune donnée partagée avec des services commerciaux, et l'élimination de la dépendance à un téléphone qui pourrait être perdu ou endommagé au moment crucial où vous avez besoin de vous connecter.