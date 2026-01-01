ZincSearch est un moteur de recherche open source écrit en Go qui sert d'alternative légère à Elasticsearch, conçu pour les équipes qui ont besoin d'une recherche plein texte rapide sans avoir à opérer un cluster basé sur JVM. Il est livré sous forme de binaire unique, fonctionne confortablement avec moins de 1 Go de RAM, expose une API d'ingestion compatible Elasticsearch et inclut une interface utilisateur web Vue intégrée pour l'indexation des données et l'exécution des requêtes.

L'auto-hébergement de ZincSearch sur votre propre VPS garde les données de journal, les index de documents et les analyses de recherche sous votre contrôle tout en évitant les coûts et la surcharge opérationnelle d'Elasticsearch géré ou des plateformes de recherche hébergées — et la conception sans schéma signifie que vous pouvez commencer à indexer des documents JSON en quelques minutes après le déploiement.