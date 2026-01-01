Déployez ZincSearch avec une installation en un clic.
Moteur de recherche open-source léger développé en Go qui offre une recherche en texte intégral avec une fraction de l'utilisation des ressources d'Elasticsearch.
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Ce que vous pouvez construire avec ZincSearch
ZincSearch est un moteur de recherche open source écrit en Go qui sert d'alternative légère à Elasticsearch, conçu pour les équipes qui ont besoin d'une recherche plein texte rapide sans avoir à opérer un cluster basé sur JVM. Il est livré sous forme de binaire unique, fonctionne confortablement avec moins de 1 Go de RAM, expose une API d'ingestion compatible Elasticsearch et inclut une interface utilisateur web Vue intégrée pour l'indexation des données et l'exécution des requêtes.
L'auto-hébergement de ZincSearch sur votre propre VPS garde les données de journal, les index de documents et les analyses de recherche sous votre contrôle tout en évitant les coûts et la surcharge opérationnelle d'Elasticsearch géré ou des plateformes de recherche hébergées — et la conception sans schéma signifie que vous pouvez commencer à indexer des documents JSON en quelques minutes après le déploiement.
Caractéristiques principales de ZincSearch
Empreinte binaire unique
Fonctionne avec moins de 1 Go de RAM, sans JVM, sans réglage Lucene et sans amorçage de cluster — idéal pour les petits plans VPS.
API compatible avec Elasticsearch
La prise en charge directe de l'API d'ingestion Elasticsearch permet aux expéditeurs de journaux et aux clients existants d'envoyer des documents sans modifications de code.
Interface utilisateur Web intégrée
L'interface basée sur Vue pour la gestion des index, l'exécution de requêtes de recherche et l'exploration de documents est livrée prête à l'emploi.
Indexation sans schéma
Indexez directement les documents JSON avec détection automatique des champs — aucune définition de mappage préalable n'est requise.
Authentification intégrée
L'authentification par jeton est incluse et activée par défaut, sans plugin de sécurité séparé à configurer.
Agrégrations et facettes
Les requêtes d'agrégation standard alimentent les tableaux de bord, les analyses de journaux et les expériences de recherche filtrée sur des millions de documents.
Pourquoi exécuter ZincSearch sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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