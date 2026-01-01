Déployez Visual Studio Code Server en un clic.
Exécutez VS Code entièrement dans votre navigateur, où que vous soyez, avec des extensions, le débogage, Git et un terminal intégré.
Sélectionnez un forfait VPS pour Visual Studio Code Server
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Visual Studio Code Server
Visual Studio Code Server apporte l'environnement de développement VS Code complet à n'importe quel navigateur. Accédez à vos extensions, IntelliSense, terminal intégré, outils Git et débogueur depuis n'importe quel appareil sans installer de logiciel localement — votre environnement de développement réside sur votre VPS et est toujours prêt.
L'auto-hébergement de VS Code Server sur un VPS signifie que les projets et les configurations persistent entre les sessions et sont accessibles depuis n'importe quelle machine. L'environnement de serveur toujours actif est idéal pour la programmation en binôme sur le web, les flux de travail de développement cloud, ou le codage depuis des appareils où l'installation de VS Code n'est pas pratique.
Caractéristiques principales de Visual Studio Code Server
VS Code complet dans le navigateur
Accédez à l'expérience VS Code complète, y compris les extensions, les thèmes, les raccourcis clavier et les paramètres, depuis n'importe quel onglet de navigateur.
Prise en charge des extensions
Installez et exécutez les extensions VS Code côté serveur, y compris les serveurs de langage, les linters, les formateurs et les débogueurs.
Terminal intégré
Exécutez des commandes shell, des outils de build et des scripts directement dans le terminal du navigateur connecté à votre environnement VPS.
Intégration Git
Gérer les dépôts, créer des commits, examiner les différences et gérer les conflits de fusion à l'aide des outils Git intégrés de VS Code.
Espace de travail persistant
Les projets, les paramètres et les extensions persistent entre les sessions sur votre VPS, ce qui vous permet de reprendre exactement là où vous vous étiez arrêté.
Pourquoi exécuter Visual Studio Code Server sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.
Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.
Explorez davantage d'applications à déployer
1Backend
Plateforme auto-hébergée pour créer des applications d'IA avec des microservices et des microfrontends