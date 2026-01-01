Déployez Alexandrie en un clic.
Base de connaissances auto-hébergée avec Markdown étendu, recherche en texte intégral et permissions granulaires par document.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Alexandrie
Alexandrie est une base de connaissances et une plateforme de documentation auto-hébergée, conçue avec Go et Nuxt 4. Elle offre un éditeur Markdown riche avec des expressions mathématiques KaTeX, des conteneurs d'appel colorés et un centre de commande pour la recherche plein texte dans tous vos documents. Un système de permissions à cinq niveaux par document vous permet de garder certaines notes privées, d'en partager d'autres avec votre équipe et de publier des pages sélectionnées publiquement — le tout à partir d'une seule installation.
L'auto-hébergement d'Alexandrie maintient vos documents, notes et fichiers téléchargés sur une infrastructure que vous contrôlez. Le stockage d'objets compatible S3 intégré gère les téléchargements de fichiers sans service externe, et la sauvegarde et restauration en un clic vous permet de protéger l'intégralité de la base de connaissances sans exportations manuelles de bases de données.
Caractéristiques principales de Alexandrie
Éditeur Markdown avancé
Écrivez avec des expressions mathématiques KaTeX, des conteneurs d'appel colorés et des intégrations riches à l'aide d'un éditeur CodeMirror 6 conçu pour la documentation structurée.
Permissions à cinq niveaux
Attribuez des niveaux d'accès granulaires par document — du mode entièrement privé au mode publiquement lisible — afin que la même installation serve simultanément de notes personnelles, de wikis d'équipe et de documents publics.
Recherche plein texte de commandes
Un centre de commande piloté par le clavier recherche instantanément dans tous vos documents, rendant les grandes bases de connaissances navigables sans navigation manuelle dans les dossiers.
Stockage de fichiers intégré
Un magasin d'objets intégré compatible S3 gère les téléchargements de fichiers et les pièces jointes multimédias sans nécessiter de service de stockage externe ou de compte CDN.
Connexion SSO et OIDC
Authentifiez-vous avec Google, GitHub, Microsoft ou Discord via OIDC, éliminant le besoin de gérer des comptes d'utilisateur séparés pour chaque membre de l'équipe.
Pourquoi exécuter Alexandrie sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
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