Adminer est un outil de gestion de bases de données PHP composé d'un seul fichier, qui offre des fonctionnalités d'administration complètes pour plus de 11 systèmes de bases de données — MySQL, MariaDB, PostgreSQL, SQLite, MS SQL, Oracle, MongoDB, et plus encore — via une interface web unifiée. Conçu à l'origine comme une alternative plus légère à phpMyAdmin, il ne nécessite aucune installation complexe et est prêt à l'emploi immédiatement après son déploiement.

Malgré sa légèreté, Adminer prend en charge l'ensemble des opérations de base de données : la navigation et l'édition d'enregistrements, l'exécution de requêtes SQL avec coloration syntaxique, la gestion des utilisateurs et des permissions, l'importation et l'exportation de données, et la visualisation des relations de schéma. Son design épuré le rend tout aussi utile pour le débogage rapide pendant le développement que pour l'administration de routine dans les environnements de production.