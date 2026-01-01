Déployez Adminer en un clic.
Outil de gestion de base de données léger et complet prenant en charge MySQL, PostgreSQL, SQLite et 8 autres systèmes.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Adminer
Adminer est un outil de gestion de bases de données PHP composé d'un seul fichier, qui offre des fonctionnalités d'administration complètes pour plus de 11 systèmes de bases de données — MySQL, MariaDB, PostgreSQL, SQLite, MS SQL, Oracle, MongoDB, et plus encore — via une interface web unifiée. Conçu à l'origine comme une alternative plus légère à phpMyAdmin, il ne nécessite aucune installation complexe et est prêt à l'emploi immédiatement après son déploiement.
Malgré sa légèreté, Adminer prend en charge l'ensemble des opérations de base de données : la navigation et l'édition d'enregistrements, l'exécution de requêtes SQL avec coloration syntaxique, la gestion des utilisateurs et des permissions, l'importation et l'exportation de données, et la visualisation des relations de schéma. Son design épuré le rend tout aussi utile pour le débogage rapide pendant le développement que pour l'administration de routine dans les environnements de production.
Caractéristiques principales de Adminer
plus de 11 systèmes de bases de données
Gérez MySQL, PostgreSQL, SQLite, MS SQL, Oracle, MongoDB, et plus encore à partir d'une interface unique, éliminant le besoin de maintenir des outils distincts pour chaque type de base de données.
Déploiement instantané
Conditionné sous la forme d'un seul fichier PHP, sans aucune dépendance autre qu'un serveur web, Adminer est accessible immédiatement après le lancement, sans aucune configuration supplémentaire.
Éditeur de requêtes SQL
Exécutez des requêtes SQL personnalisées avec coloration syntaxique et résultats structurés, ce qui facilite l'inspection des données, le débogage des requêtes ou la réalisation de migrations ponctuelles.
Importation et exportation
Importez et exportez des données aux formats SQL et CSV pour les sauvegardes, les migrations et le partage de données avec des outils externes ou des membres de l'équipe.
Gestion des utilisateurs et des autorisations
Créez, modifiez et supprimez des utilisateurs de base de données ainsi que leurs privilèges directement depuis l'interface utilisateur web, éliminant le besoin d'un accès en ligne de commande lors des modifications de contrôle d'accès de routine.
Pourquoi exécuter Adminer sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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