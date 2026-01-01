Déployez 1Backend avec une installation en un clic.
Plateforme auto-hébergée pour créer des applications d'IA avec des microservices et des micro-frontends évolutifs.
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Ce que vous pouvez construire avec 1Backend
1Backend est une plateforme open source pour déployer des applications d'IA sous forme de microservices et de microfrontends composables, le tout à partir d'un unique plan de contrôle auto-hébergé. Il regroupe la gestion des utilisateurs, les permissions, les secrets, la configuration, le routage, le stockage de fichiers et un service de modèles d'IA afin que les équipes puissent se concentrer sur la logique applicative au lieu d'assembler l'infrastructure.
L'auto-hébergement de 1Backend sur votre propre VPS maintient les invites, les poids des modèles, les secrets et les données clients au sein de l'infrastructure que vous contrôlez. Les services intégrés lancent des LLM locaux et des conteneurs de diffusion stable à la demande, vous offrant un backend prêt pour la production pour les produits d'IA sans dépendance vis-à-vis d'un fournisseur par jeton.
Caractéristiques principales de 1Backend
Runtime de microservices IA
Lancez et orchestrez des conteneurs d'IA — y compris les LLM locaux et les modèles d'image — directement depuis le backend sans qu'aucun orchestrateur externe ne soit requis.
Identité intégrée
Les comptes utilisateur, rôles, autorisations, organisations et clés API sont fournis prêts à l'emploi, de sorte que chaque nouveau service hérite automatiquement de l'authentification.
Secrets et configuration
Le stockage secret chiffré et les services de configuration par application maintiennent les clés API et les paramètres hors du code et du contrôle de version.
Hébergement de micro-frontend
Gérer plusieurs frontends via une couche de routage unique, permettant aux équipes indépendantes de déployer des modules d'interface utilisateur sans reconstruire l'application entière.
Manifestes de Bootstrap
Définissez les routes, les autorisations, les configurations et les secrets dans des manifestes YAML pour des déploiements d'infrastructure en tant que code reproductibles dans tous les environnements.
Pourquoi exécuter 1Backend sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
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