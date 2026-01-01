Déployez Zensical en un clic.
Plateforme de documentation auto-hébergée qui génère et héberge de magnifiques documents de projet basés sur Markdown avec prévisualisation en direct.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Zensical
Zensical est une plateforme de documentation moderne créée par l'équipe derrière Material for MkDocs. Elle génère des sites web de documentation soignés et consultables à partir de fichiers source Markdown et les sert avec un serveur de prévisualisation en direct intégré — ainsi les modifications apportées à vos documents sont instantanément visibles dans le navigateur. Elle prend en charge à la fois son propre format natif
zensical.toml et les fichiers de configuration
mkdocs.yml existants, rendant la migration depuis MkDocs simple.
L'auto-hébergement de Zensical sur votre propre VPS signifie que votre documentation réside sur une infrastructure que vous contrôlez, sans frais par page, sans suivi des lecteurs et sans dépendance à un service d'hébergement de documentation tiers. Un projet de démarrage est créé automatiquement lors de la première exécution afin que vous puissiez commencer à écrire immédiatement.
Caractéristiques principales de Zensical
Rédaction basée sur Markdown
Rédigez votre documentation dans de simples fichiers Markdown et faites-la rendre sous la forme d'un site web de documentation soigné et entièrement navigable.
Serveur d'aperçu en direct
Le serveur de développement intégré recharge la documentation dans le navigateur dès que les fichiers source sont enregistrés, rendant l'édition rapide et immédiate.
Recherche plein texte
La recherche côté client intégrée indexe toutes les pages de documentation afin que les lecteurs puissent trouver du contenu instantanément sans aucune infrastructure côté serveur.
Compatibilité MkDocs
Lit les fichiers de configuration existants
mkdocs.yml, permettant aux équipes de migrer depuis MkDocs sans réécrire leur configuration.
Support multilingue
Internationalisation complète dans plus de 60 langues pour la documentation servant des publics mondiaux dans leur langue maternelle.
Projet de démarrage au premier lancement
Initialise automatiquement un exemple de projet de documentation lors du premier déploiement afin que vous puissiez commencer à écrire et à personnaliser immédiatement.
Pourquoi exécuter Zensical sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
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Gestionnaire Docker intégré
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Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
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