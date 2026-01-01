Déployez Zammad en un clic.
Plateforme open-source de service d'assistance et de support client qui transforme les e-mails, le chat et les canaux sociaux en un flux de travail de billetterie unique.
Sélectionnez un forfait VPS pour Zammad
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Zammad
Zammad est un système de helpdesk et de support client entièrement open source qui consolide les conversations par e-mail, chat, téléphone, Twitter, Facebook et Telegram dans une seule file d'attente de tickets. Les agents travaillent à partir d'une seule boîte de réception tandis que les clients vous contactent via le canal de leur choix, et chaque interaction est enregistrée dans un profil client unifié avec un historique d'audit complet.
L'auto-hébergement de Zammad sur votre propre VPS garde les données clients, les transcriptions de conversations et les métriques SLA sous votre contrôle sans frais de licence par agent. La plateforme s'adapte d'un service d'assistance pour une seule personne à une opération multi-équipes avec des flux de travail personnalisés, des articles de base de connaissances et le suivi du temps.
Caractéristiques principales de Zammad
Boîte de réception multicanal
Regroupez les tickets provenant des e-mails, du chat web, de Telegram, de Twitter, de Facebook et du téléphone dans une seule file d'attente afin que les agents n'aient jamais à basculer entre les outils.
SLA et escalade
Définir des objectifs de réponse et de résolution par client ou par type de ticket, avec des escalades automatiques lorsque les délais ne sont pas respectés.
Base de connaissances
Publiez des articles publics et internes avec un support multilingue pour réduire les tickets répétitifs et intégrer plus rapidement les nouveaux agents.
Recherche en texte intégral
La recherche basée sur Elasticsearch à travers chaque ticket, article et dossier client renvoie des résultats en millisecondes, même à grande échelle.
Flux de travail personnalisés
Créez des automatisations basées sur des déclencheurs et des tâches planifiées qui acheminent les tickets, envoient des réponses et mettent à jour les champs sans écrire de code.
API REST et webhooks
Intégrez Zammad avec des CRM, des outils de surveillance et des chatbots grâce à une API REST complète et des webhooks sortants.
Pourquoi exécuter Zammad sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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