Zammad est un système de helpdesk et de support client entièrement open source qui consolide les conversations par e-mail, chat, téléphone, Twitter, Facebook et Telegram dans une seule file d'attente de tickets. Les agents travaillent à partir d'une seule boîte de réception tandis que les clients vous contactent via le canal de leur choix, et chaque interaction est enregistrée dans un profil client unifié avec un historique d'audit complet.

L'auto-hébergement de Zammad sur votre propre VPS garde les données clients, les transcriptions de conversations et les métriques SLA sous votre contrôle sans frais de licence par agent. La plateforme s'adapte d'un service d'assistance pour une seule personne à une opération multi-équipes avec des flux de travail personnalisés, des articles de base de connaissances et le suivi du temps.