Déployez Zabbix en un clic.
Surveillance open source de qualité entreprise pour les réseaux, les serveurs, les applications et les services cloud sur une plateforme unifiée.
Sélectionnez un forfait VPS pour Zabbix
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Zabbix
Zabbix est une solution de surveillance open source de classe entreprise, utilisée par la NASA, Salesforce et des dizaines de milliers d'organisations pour suivre l'état de santé des réseaux, des serveurs, des machines virtuelles, des conteneurs et des services cloud. Une seule instance Zabbix peut collecter des dizaines de milliers de métriques par seconde via des agents, SNMP, IPMI, JMX, des vérifications HTTP et des scripts personnalisés, puis révéler les anomalies grâce à des déclencheurs basés sur des modèles, des règles d'escalade et des tableaux de bord riches.
L'auto-hébergement de Zabbix sur votre propre VPS maintient chaque métrique, événement et identifiant au sein de l'infrastructure que vous contrôlez, sans frais de licence par hôte ni frais de sortie de données. La base de données PostgreSQL et l'agent Zabbix inclus vous offrent une pile de surveillance complète, prête à intégrer des hôtes dès la fin du déploiement.
Caractéristiques principales de Zabbix
Avec agent et sans agent
Collectez des métriques via des agents Zabbix natifs, des contrôles SNMP, IPMI, JMX, SSH, Telnet et HTTP sans installer de logiciel sur chaque appareil surveillé.
Découverte automatique
Découvrez les hôtes, les interfaces réseau, les services et les machines virtuelles automatiquement et appliquez des modèles de surveillance sans configuration manuelle.
Alertes flexibles
Définissez des règles d'escalade et envoyez des notifications vers Slack, Microsoft Teams, PagerDuty, par e-mail, SMS et webhooks en fonction de la gravité et du destinataire.
Surveillance basée sur des modèles
Des centaines de modèles prêts à l'emploi couvrent les bases de données, les serveurs web, Kubernetes, AWS, VMware et les équipements réseau, de sorte que l'intégration de nouveaux hôtes se fait en quelques minutes, et non en quelques heures.
Tableaux de bord personnalisables
Créez des tableaux de bord avec des graphiques, des cartes, des widgets des principaux hôtes et des rapports SLA adaptés aux opérateurs NOC, aux développeurs ou aux parties prenantes exécutives.
Métriques à long terme
Stockez les données historiques et les tendances agrégées dans PostgreSQL pour des années de planification de la capacité, d'examen post-incident et de rapports de conformité.
Pourquoi exécuter Zabbix sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.
Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.