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Superbe surveillance de la disponibilité auto-hébergée pour les sites web, les API et les services avec des pages de statut et des alertes multi-canaux.

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63 % de réduction
KVM 1
170,99MAD
62,99MAD/mois
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Renouvellement au prix de 103,99 MAD/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
62 % de réduction
KVM 2
217,99MAD
82,99MAD/mois
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Renouvellement au prix de 124,99 MAD/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
69 % de réduction
KVM 4
362,99MAD
113,99MAD/mois
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Renouvellement au prix de 248,99 MAD/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
64 % de réduction
KVM 8
641,99MAD
227,99MAD/mois
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Renouvellement au prix de 455,99 MAD/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec Uptime Kuma

Uptime Kuma est un outil de surveillance auto-hébergé avec un tableau de bord élégant et en temps réel pour suivre la disponibilité des sites web, des API, des ports TCP, des enregistrements DNS, des conteneurs Docker, et plus encore. Il vérifie les cibles à des intervalles configurables et envoie des alertes dès que quelque chose tombe en panne.

L'auto-hébergement sur un VPS vous offre un moniteur persistant qui fonctionne 24h/24 et 7j/7 indépendamment de votre machine locale. Vous pouvez créer des pages de statut publiques pour vos services, configurer des canaux de notification incluant Telegram, Discord, Slack, les e-mails et les webhooks, et suivre les pourcentages de disponibilité historiques au fil du temps.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Uptime Kuma

Surveillance multitype

Surveiller les points de terminaison HTTP/HTTPS, les ports TCP/UDP, les recherches DNS, les conteneurs Docker et les bases de données depuis un tableau de bord unique.

Pages de statut publiques

Créez des pages d'état publiques personnalisées pour communiquer l'état de vos services à vos clients sans exposer les détails de la surveillance interne.

Notifications enrichies

Envoyer des alertes d'indisponibilité via Telegram, Discord, Slack, e-mail, PagerDuty, webhooks, et plus de 90 autres canaux de notification.

Historique de disponibilité

Suivez la disponibilité historique avec des graphiques de pourcentage de temps de disponibilité et des graphiques de temps de réponse pour identifier les tendances de fiabilité.

Suivi des certificats

Surveillez les dates d'expiration des certificats SSL et recevez des alertes avant l'expiration des certificats pour éviter les pannes HTTPS inattendues.

Pourquoi exécuter Uptime Kuma sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

Lancement en un clic

Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.

Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Emplacement du serveur recommandé :

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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
Noel

Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.

Omkar
Omkar

J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.

Sylvain
Sylvain

Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.

Herriman
Herriman

Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
Martin K

Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.

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