Déployez Uptime Kuma en un clic.
Superbe surveillance de la disponibilité auto-hébergée pour les sites web, les API et les services avec des pages de statut et des alertes multi-canaux.
Sélectionnez un forfait VPS pour Uptime Kuma
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Uptime Kuma
Uptime Kuma est un outil de surveillance auto-hébergé avec un tableau de bord élégant et en temps réel pour suivre la disponibilité des sites web, des API, des ports TCP, des enregistrements DNS, des conteneurs Docker, et plus encore. Il vérifie les cibles à des intervalles configurables et envoie des alertes dès que quelque chose tombe en panne.
L'auto-hébergement sur un VPS vous offre un moniteur persistant qui fonctionne 24h/24 et 7j/7 indépendamment de votre machine locale. Vous pouvez créer des pages de statut publiques pour vos services, configurer des canaux de notification incluant Telegram, Discord, Slack, les e-mails et les webhooks, et suivre les pourcentages de disponibilité historiques au fil du temps.
Caractéristiques principales de Uptime Kuma
Surveillance multitype
Surveiller les points de terminaison HTTP/HTTPS, les ports TCP/UDP, les recherches DNS, les conteneurs Docker et les bases de données depuis un tableau de bord unique.
Pages de statut publiques
Créez des pages d'état publiques personnalisées pour communiquer l'état de vos services à vos clients sans exposer les détails de la surveillance interne.
Notifications enrichies
Envoyer des alertes d'indisponibilité via Telegram, Discord, Slack, e-mail, PagerDuty, webhooks, et plus de 90 autres canaux de notification.
Historique de disponibilité
Suivez la disponibilité historique avec des graphiques de pourcentage de temps de disponibilité et des graphiques de temps de réponse pour identifier les tendances de fiabilité.
Suivi des certificats
Surveillez les dates d'expiration des certificats SSL et recevez des alertes avant l'expiration des certificats pour éviter les pannes HTTPS inattendues.
Pourquoi exécuter Uptime Kuma sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.
Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.
Explorez davantage d'applications à déployer
Apache Druid
Base de données analytique en temps réel pour les requêtes OLAP infrasecondes sur les données d'événements en continu