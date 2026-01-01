Déployez Apache HertzBeat en un clic.
Plateforme d'observabilité open source sans agent et en temps réel pour la surveillance des serveurs, des bases de données et des services cloud.
Sélectionnez un forfait VPS pour Apache HertzBeat
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Apache HertzBeat
Apache HertzBeat est une plateforme d'observabilité sans agent, pilotée par la communauté, qui surveille les serveurs, les bases de données, les middlewares, les services cloud et les points de terminaison HTTP et JMX personnalisés via des modèles de protocole configurables. Au lieu d'installer des collecteurs sur chaque cible, elle interroge les points de terminaison via SSH, SNMP, JDBC, JMX, HTTP et des dizaines d'autres protocoles, puis affiche des tableaux de bord, des alertes et des pages d'état à partir d'une interface unifiée.
L'auto-hébergement de HertzBeat sur votre VPS maintient les données de surveillance, les règles d'alerte et les identifiants des cibles au sein de l'infrastructure que vous contrôlez, sans tarification par métrique ni dépendance vis-à-vis d'un fournisseur. La pile PostgreSQL et VictoriaMetrics incluse stocke la configuration et les métriques de séries temporelles localement, rendant le déploiement entièrement autonome dès le premier jour.
Caractéristiques principales de Apache HertzBeat
Surveillance sans agent
Interrogez les serveurs, les bases de données et les API via SSH, SNMP, JDBC, JMX et HTTP sans installer de collecteurs sur chaque machine cible.
Alertes de seuil
Définissez des règles d'alerte avec des seuils basés sur des expressions et envoyez des notifications aux fournisseurs d'e-mail, Slack, Discord, Telegram, webhooks et SMS.
Pages de statut publiques
Publier des pages de statut client qui signalent la disponibilité et les incidents pour les services surveillés sélectionnés sans exposer les tableaux de bord internes.
Protocoles personnalisés
Ajoutez de nouveaux types de surveillance en écrivant des modèles d'application YAML, afin que les systèmes de niche puissent être observés sans attendre les intégrations des fournisseurs.
Stockage de séries temporelles intégré
Livré avec VictoriaMetrics pour un stockage efficace des métriques à long terme et PostgreSQL pour la configuration, éliminant le besoin de connecter des bases de données externes.
Pourquoi exécuter Apache HertzBeat sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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