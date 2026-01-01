Apache Druid est une base de données analytique haute performance et en temps réel, conçue spécifiquement pour les requêtes OLAP en moins d'une seconde sur des données événementielles. Développé à l'origine chez Metamarkets et maintenant un projet Apache de premier niveau, Druid alimente les analyses destinées aux utilisateurs, la télémétrie réseau, la surveillance des performances d'applications et les tableaux de bord de flux de clics dans des entreprises comme Netflix, Confluent, Airbnb, Lyft et Walmart.

L'auto-hébergement de Druid sur votre VPS vous offre un moteur de requête orienté colonne optimisé pour l'ingestion en continu depuis Kafka et Kinesis, le filtrage de séries temporelles et les agrégations à haute concurrence — sans frais de cloud par requête ni verrouillage propriétaire. La console web intégrée gère l'exploration SQL, les spécifications d'ingestion, la gestion des sources de données et la santé du cluster depuis un seul onglet de navigateur.