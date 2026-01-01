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Plateforme de gestion d'alertes open source qui consolide les alertes de surveillance de n'importe quelle source dans un tableau de bord unique en temps réel.

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KVM 1
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Obtenez 24 mois pour 1 511,76 MAD (prix d'origine : 4 103,76 MAD). Renouvellement au prix de 103,99 MAD/mois.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
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Le plus populaire
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Obtenez 24 mois pour 1 991,76 MAD (prix d'origine : 5 231,76 MAD). Renouvellement au prix de 124,99 MAD/mois.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
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KVM 4
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4 cœurs vCPU
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KVM 8
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32 Go de RAM
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec Alerta

Alerta est une plateforme open-source de gestion et de consolidation des alertes qui regroupe les alertes de Prometheus, Nagios, Grafana, Zabbix, Sensu, CloudWatch et de dizaines d'autres outils de surveillance dans une console web unique en temps réel. En dédupliquant et en corrélant les alertes entrantes, Alerta élimine les tempêtes d'alertes et offre aux équipes d'astreinte une vue claire de ce qui se déclenche réellement et de ce qui est le plus important.

L'auto-hébergement d'Alerta sur un VPS donne à votre équipe d'exploitation un contrôle total sur l'infrastructure d'alerte, les politiques de rétention et l'authentification — sans envoyer les données de surveillance à un service tiers. La multi-location intégrée signifie qu'une seule instance d'Alerta peut servir plusieurs équipes ou environnements clients simultanément.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Alerta

Ingestion multi-source

Recevez des alertes de Prometheus, Nagios, Grafana, Zabbix, CloudWatch, et plus encore via une seule API REST sans reconfigurer votre pile de surveillance.

Déduplication des alertes

Dédupliquer et corréler automatiquement les alertes répétées afin que les ingénieurs d'astreinte voient un seul élément exploitable au lieu de centaines de notifications identiques.

Fenêtres de maintenance

Définissez des périodes de blackout par service, environnement ou balise pour supprimer les alertes attendues pendant la maintenance planifiée sans désactiver les moniteurs.

Multi-location

Servez plusieurs équipes ou environnements clients à partir d'une seule instance Alerta en utilisant des vues client et des clés API à portée limitée.

Authentification flexible

Authentifiez-vous avec l'authentification de base, LDAP, GitHub, GitLab, Google, Keycloak, SAML2 ou Azure AD — aucun fournisseur d'identité tiers n'est requis.

Pourquoi exécuter Alerta sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.

Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Emplacement du serveur recommandé :

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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
Noel

Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.

Omkar
Omkar

Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.

Sylvain
Sylvain

Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.

Herriman
Herriman

Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.

Garantie de remboursement de 30 jours

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