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Service de partage de secrets chiffré pour l'envoi de mots de passe et de données sensibles via des liens à usage unique et autodestructeurs.

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KVM 8
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec Yopass

Yopass est un service open-source de partage de secrets chiffrés qui vous permet de partager en toute sécurité des mots de passe, des jetons et des fichiers sensibles sans les laisser dans des fils de discussion par e-mail, des journaux de chat ou des tickets de support. Les secrets sont chiffrés dans le navigateur à l'aide d'OpenPGP avant d'être envoyés au serveur — la clé de déchiffrement n'atteint jamais le serveur, de sorte que même l'hébergeur ne peut pas lire vos secrets. Chaque secret reçoit une URL unique à usage unique qui s'autodétruit automatiquement après avoir été consultée ou après une période d'expiration configurable.

L'auto-hébergement de Yopass sur votre VPS offre à votre organisation un canal privé et auditable pour le partage des identifiants et des données de configuration sensibles. Il n'y a pas de comptes à gérer, pas de suivi et pas de stockage en texte clair — juste une interface épurée pour échanger des secrets en toute sécurité au sein des équipes ou avec des tiers externes.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Yopass

Chiffrement de bout en bout

Les secrets sont chiffrés dans le navigateur à l'aide d'OpenPGP avant la transmission, garantissant que le serveur n'a jamais accès aux données en clair.

Liens uniques

Chaque secret génère une URL unique qui est détruite définitivement après la première consultation, empêchant tout nouvel accès non autorisé.

Expiration configurable

Configurez les secrets pour qu'ils expirent automatiquement après des heures, des jours ou des semaines, afin que les liens oubliés ne puissent pas être utilisés pour récupérer des données sensibles obsolètes.

Protection par mot de passe personnalisée

Ajoutez une phrase secrète facultative à un secret pour une couche de protection supplémentaire au-delà du lien à usage unique lui-même.

Partage de fichiers

Téléchargez et partagez des fichiers chiffrés en plus des secrets textuels, le chiffrement en continu assurant la confidentialité du contenu des fichiers de bout en bout.

Aucun compte requis

Les destinataires accèdent aux secrets via un lien direct sans connexion, ce qui facilite grandement le partage des identifiants avec des prestataires externes ou des clients.

Pourquoi exécuter Yopass sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Emplacement du serveur recommandé :

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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
Noel

Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.

Omkar
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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