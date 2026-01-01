Déployez Yopass en un clic.
Service de partage de secrets chiffré pour l'envoi de mots de passe et de données sensibles via des liens à usage unique et autodestructeurs.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Yopass
Yopass est un service open-source de partage de secrets chiffrés qui vous permet de partager en toute sécurité des mots de passe, des jetons et des fichiers sensibles sans les laisser dans des fils de discussion par e-mail, des journaux de chat ou des tickets de support. Les secrets sont chiffrés dans le navigateur à l'aide d'OpenPGP avant d'être envoyés au serveur — la clé de déchiffrement n'atteint jamais le serveur, de sorte que même l'hébergeur ne peut pas lire vos secrets. Chaque secret reçoit une URL unique à usage unique qui s'autodétruit automatiquement après avoir été consultée ou après une période d'expiration configurable.
L'auto-hébergement de Yopass sur votre VPS offre à votre organisation un canal privé et auditable pour le partage des identifiants et des données de configuration sensibles. Il n'y a pas de comptes à gérer, pas de suivi et pas de stockage en texte clair — juste une interface épurée pour échanger des secrets en toute sécurité au sein des équipes ou avec des tiers externes.
Caractéristiques principales de Yopass
Chiffrement de bout en bout
Les secrets sont chiffrés dans le navigateur à l'aide d'OpenPGP avant la transmission, garantissant que le serveur n'a jamais accès aux données en clair.
Liens uniques
Chaque secret génère une URL unique qui est détruite définitivement après la première consultation, empêchant tout nouvel accès non autorisé.
Expiration configurable
Configurez les secrets pour qu'ils expirent automatiquement après des heures, des jours ou des semaines, afin que les liens oubliés ne puissent pas être utilisés pour récupérer des données sensibles obsolètes.
Protection par mot de passe personnalisée
Ajoutez une phrase secrète facultative à un secret pour une couche de protection supplémentaire au-delà du lien à usage unique lui-même.
Partage de fichiers
Téléchargez et partagez des fichiers chiffrés en plus des secrets textuels, le chiffrement en continu assurant la confidentialité du contenu des fichiers de bout en bout.
Aucun compte requis
Les destinataires accèdent aux secrets via un lien direct sans connexion, ce qui facilite grandement le partage des identifiants avec des prestataires externes ou des clients.
Pourquoi exécuter Yopass sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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