Yopass est un service open-source de partage de secrets chiffrés qui vous permet de partager en toute sécurité des mots de passe, des jetons et des fichiers sensibles sans les laisser dans des fils de discussion par e-mail, des journaux de chat ou des tickets de support. Les secrets sont chiffrés dans le navigateur à l'aide d'OpenPGP avant d'être envoyés au serveur — la clé de déchiffrement n'atteint jamais le serveur, de sorte que même l'hébergeur ne peut pas lire vos secrets. Chaque secret reçoit une URL unique à usage unique qui s'autodétruit automatiquement après avoir été consultée ou après une période d'expiration configurable.

L'auto-hébergement de Yopass sur votre VPS offre à votre organisation un canal privé et auditable pour le partage des identifiants et des données de configuration sensibles. Il n'y a pas de comptes à gérer, pas de suivi et pas de stockage en texte clair — juste une interface épurée pour échanger des secrets en toute sécurité au sein des équipes ou avec des tiers externes.