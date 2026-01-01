Déployez Yarn en un clic.
Pod de micro-blogging auto-hébergé et décentralisé, construit sur le format twtxt, sans publicité, sans suivi ni verrouillage propriétaire.
Sélectionnez un forfait VPS pour Yarn
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Yarn
Yarn est une plateforme de médias sociaux décentralisée et auto-hébergée qui combine le micro-blogging de style Twitter avec le format de flux ouvert twtxt. Chaque pod est une instance indépendante qui fédère avec d'autres pods Yarn et tout flux twtxt sur le web ouvert, permettant ainsi aux utilisateurs de suivre des personnes à travers les serveurs sans dépendre d'un fournisseur unique. Le logiciel ne collecte aucune information personnelle, n'affiche aucune publicité et n'intègre aucune analyse — le contenu et les graphiques d'abonnés appartiennent entièrement à l'opérateur du pod.
L'exécution de votre propre pod Yarn sur un VPS permet de conserver les conversations, les médias et l'identité sous votre propre domaine. Le serveur yarnd basé sur Go est léger, persiste tout dans une seule base de données embarquée et prend en charge les pods mono-utilisateur et multi-utilisateurs avec des téléchargements de médias, des conversations thématiques et des flux RSS/Atom complets.
Caractéristiques principales de Yarn
Flux twtxt décentralisés
Chaque compte publie un flux twtxt portable que n'importe quel pod Yarn ou client compatible peut suivre — sans serveurs centraux ni protocoles propriétaires.
Confidentialité par conception
Pas d'analyse, pas de publicité et pas de suivi tiers — yarnd ne collecte que ce qui est nécessaire pour faire fonctionner le pod lui-même.
Conversations thématiques
Les fils de discussion, les mentions et les sujets permettent aux discussions de rester lisibles entre les pods sans dépendre de chronologies centralisées.
Support média intégré
Téléchargez des images, de l'audio et de la vidéo directement sur votre pod avec transcodage ffmpeg optionnel pour une lecture en ligne.
Pods mono-utilisateur ou multi-utilisateur
Exploitez un pod personnel pour vous-même ou ouvrez les inscriptions pour héberger une communauté — le même binaire gère les deux modèles de déploiement.
Binaire Go léger
Le serveur yarnd fonctionne comme un seul binaire compilé avec une base de données bitcask intégrée, maintenant une faible utilisation des ressources sur les petits plans VPS.
Pourquoi exécuter Yarn sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.
Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.
Explorez davantage d'applications à déployer
Apache Answer
Plateforme de questions-réponses open source pour le partage des connaissances en équipe et la création de communautés