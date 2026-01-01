Yarn est une plateforme de médias sociaux décentralisée et auto-hébergée qui combine le micro-blogging de style Twitter avec le format de flux ouvert twtxt. Chaque pod est une instance indépendante qui fédère avec d'autres pods Yarn et tout flux twtxt sur le web ouvert, permettant ainsi aux utilisateurs de suivre des personnes à travers les serveurs sans dépendre d'un fournisseur unique. Le logiciel ne collecte aucune information personnelle, n'affiche aucune publicité et n'intègre aucune analyse — le contenu et les graphiques d'abonnés appartiennent entièrement à l'opérateur du pod.

L'exécution de votre propre pod Yarn sur un VPS permet de conserver les conversations, les médias et l'identité sous votre propre domaine. Le serveur yarnd basé sur Go est léger, persiste tout dans une seule base de données embarquée et prend en charge les pods mono-utilisateur et multi-utilisateurs avec des téléchargements de médias, des conversations thématiques et des flux RSS/Atom complets.