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Environnement de développement d'API collaboratif, open source et auto-hébergé, conçu pour les équipes qui accordent de l'importance à la confidentialité des données.

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KVM 1
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KVM 2
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KVM 4
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4 cœurs vCPU
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KVM 8
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8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec Yaade

Yaade est un environnement de développement API open-source et auto-hébergé, conçu comme une alternative axée sur la confidentialité aux clients API basés sur le cloud. Contrairement aux outils hébergés qui stockent vos collections API et vos secrets sur des serveurs tiers, Yaade conserve toutes les données sur votre propre infrastructure — y compris les identifiants, les jetons et l'historique des requêtes.

Les équipes peuvent partager des collections API en toute sécurité, gérer plusieurs environnements, exécuter des scripts JavaScript en tant que tâches cron ou via API, et importer depuis OpenAPI ou Postman. Grâce à la prise en charge multi-utilisateur intégrée, aux jetons d'accès, à l'authentification OAuth2/OIDC et à une base de données H2 basée sur des fichiers ne nécessitant aucune configuration supplémentaire, Yaade est suffisamment léger pour un développeur individuel tout en étant assez puissant pour une équipe d'ingénierie entière.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Yaade

Collections collaboratives

Partagez les collections d'API au sein de toute votre équipe avec un accès basé sur les rôles, afin que chacun travaille à partir de la même source de vérité sans copier-coller les requêtes.

Prise en charge multi-environnement

Définissez des environnements distincts pour le développement, la pré-production et la production, puis changez de contexte instantanément sans mettre à jour manuellement les URL ou les jetons.

Scripting intégré

Écrivez des scripts JavaScript pour automatiser les flux de travail API, exécuter des tests ou enchaîner des requêtes — et planifiez-les comme tâches cron ou déclenchez-les via l'API intégrée.

Importation OpenAPI et Postman

Importez des collections existantes à partir de spécifications OpenAPI ou d'exportations Postman pour migrer votre équipe sans reconstruire les bibliothèques de requêtes à partir de zéro.

Authentification OAuth2 et OIDC

Intégrez-vous avec des fournisseurs d'identité externes en utilisant OAuth2 et OIDC, afin que votre équipe se connecte avec les identifiants d'entreprise existants au lieu de gérer des comptes séparés.

Aucune configuration de base de données requise

Yaade utilise une base de données H2 embarquée basée sur des fichiers, il n'y a donc pas de conteneurs de base de données séparés à configurer — il suffit de démarrer le conteneur et vos données persistent automatiquement.

Pourquoi exécuter Yaade sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Emplacement du serveur recommandé :

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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
Noel

Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.

Omkar
Omkar

J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.

Sylvain
Sylvain

Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.

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