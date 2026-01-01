Déployez XBackBone en un clic.
Serveur auto-hébergé léger de partage de fichiers et de captures d'écran avec prise en charge complète de ShareX, ScreenCloud et Flameshot.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec XBackBone
XBackBone est un gestionnaire de fichiers PHP léger et un hébergeur d'images conçu autour du flux de travail populaire de l'uploader ShareX. Déposez une capture d'écran ou un fichier dans ShareX (ou ScreenCloud, Flameshot, ou tout client compatible) et XBackBone l'héberge instantanément derrière une URL courte partageable — avec prévisualisation Markdown, rendu de texte brut, vue galerie et quotas par utilisateur intégrés.
L'auto-hébergement de XBackBone sur un VPS remplace les hébergeurs d'images commerciaux et les services de pastebin par une infrastructure que vous contrôlez entièrement. Les comptes multi-utilisateurs, les permissions basées sur les rôles et l'intégration OAuth intégrée le rendent adapté aux particuliers et aux petites équipes qui souhaitent un point de terminaison privé pour les captures d'écran et le dépôt de fichiers.
Caractéristiques principales de XBackBone
Téléversements natifs de ShareX
Déposez des fichiers dans ShareX, ScreenCloud ou Flameshot et XBackBone les héberge instantanément via l'API de téléchargement standard.
Galerie et aperçus
Vue de la galerie du navigateur avec des miniatures générées automatiquement, ainsi que le rendu intégré pour les images, les vidéos, les fichiers audio et le contenu Markdown.
Comptes multi-utilisateurs
Les comptes par utilisateur avec des autorisations basées sur les rôles et des quotas individuels permettent aux équipes ou aux familles de partager un seul serveur sans mélanger les bibliothèques.
Liens publics et privés
Chaque téléchargement génère une URL courte avec protection par mot de passe optionnelle, expiration et modes d'accès unique pour le contenu sensible.
Prise en charge d'OAuth et de SSO
L'intégration OAuth intégrée avec Google, Discord et GitLab élimine la gestion de comptes séparée pour les équipes déjà présentes sur ces plateformes.
Pourquoi exécuter XBackBone sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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