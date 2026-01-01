XBackBone est un gestionnaire de fichiers PHP léger et un hébergeur d'images conçu autour du flux de travail populaire de l'uploader ShareX. Déposez une capture d'écran ou un fichier dans ShareX (ou ScreenCloud, Flameshot, ou tout client compatible) et XBackBone l'héberge instantanément derrière une URL courte partageable — avec prévisualisation Markdown, rendu de texte brut, vue galerie et quotas par utilisateur intégrés.

L'auto-hébergement de XBackBone sur un VPS remplace les hébergeurs d'images commerciaux et les services de pastebin par une infrastructure que vous contrôlez entièrement. Les comptes multi-utilisateurs, les permissions basées sur les rôles et l'intégration OAuth intégrée le rendent adapté aux particuliers et aux petites équipes qui souhaitent un point de terminaison privé pour les captures d'écran et le dépôt de fichiers.