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Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
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Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec XBackBone

XBackBone est un gestionnaire de fichiers PHP léger et un hébergeur d'images conçu autour du flux de travail populaire de l'uploader ShareX. Déposez une capture d'écran ou un fichier dans ShareX (ou ScreenCloud, Flameshot, ou tout client compatible) et XBackBone l'héberge instantanément derrière une URL courte partageable — avec prévisualisation Markdown, rendu de texte brut, vue galerie et quotas par utilisateur intégrés.

L'auto-hébergement de XBackBone sur un VPS remplace les hébergeurs d'images commerciaux et les services de pastebin par une infrastructure que vous contrôlez entièrement. Les comptes multi-utilisateurs, les permissions basées sur les rôles et l'intégration OAuth intégrée le rendent adapté aux particuliers et aux petites équipes qui souhaitent un point de terminaison privé pour les captures d'écran et le dépôt de fichiers.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de XBackBone

Téléversements natifs de ShareX

Déposez des fichiers dans ShareX, ScreenCloud ou Flameshot et XBackBone les héberge instantanément via l'API de téléchargement standard.

Galerie et aperçus

Vue de la galerie du navigateur avec des miniatures générées automatiquement, ainsi que le rendu intégré pour les images, les vidéos, les fichiers audio et le contenu Markdown.

Comptes multi-utilisateurs

Les comptes par utilisateur avec des autorisations basées sur les rôles et des quotas individuels permettent aux équipes ou aux familles de partager un seul serveur sans mélanger les bibliothèques.

Liens publics et privés

Chaque téléchargement génère une URL courte avec protection par mot de passe optionnelle, expiration et modes d'accès unique pour le contenu sensible.

Prise en charge d'OAuth et de SSO

L'intégration OAuth intégrée avec Google, Discord et GitLab élimine la gestion de comptes séparée pour les équipes déjà présentes sur ces plateformes.

Pourquoi exécuter XBackBone sur Hostinger

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Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
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"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."

Maxim Shishkin
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Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

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Martin K
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