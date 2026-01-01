AList est un programme de liste de fichiers open source qui regroupe le stockage local et les lecteurs cloud sous une seule interface web. Il prend en charge plus de 30 backends de stockage — y compris OneDrive, Google Drive, S3, FTP, SFTP, WebDAV et de nombreux fournisseurs régionaux — vous permettant de parcourir, prévisualiser et télécharger des fichiers depuis tous ces services sans changer d'applications ni vous connecter à plusieurs reprises.

L'auto-hébergement d'AList sur votre propre VPS maintient les identifiants de stockage et les politiques d'accès sous votre contrôle tout en exposant vos fichiers via une interface web rapide et un point d'accès WebDAV entièrement conforme. C'est un moyen pratique de consolider les comptes cloud dispersés et les lecteurs partagés en une seule passerelle privée.