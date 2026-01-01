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Serveur de liste de fichiers auto-hébergé et WebDAV qui unifie des dizaines de fournisseurs de stockage cloud derrière une seule interface web.

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63 % de réduction
KVM 1
170,99  MAD
62,99  MAD /mois
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Obtenez 24 mois pour 1 511,76 MAD (prix d'origine : 4 103,76 MAD). Renouvellement au prix de 103,99 MAD/mois.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
62 % de réduction
KVM 2
217,99  MAD
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Obtenez 24 mois pour 1 991,76 MAD (prix d'origine : 5 231,76 MAD). Renouvellement au prix de 124,99 MAD/mois.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
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KVM 4
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113,99  MAD /mois
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Obtenez 24 mois pour 2 735,76 MAD (prix d'origine : 8 711,76 MAD). Renouvellement au prix de 248,99 MAD/mois.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
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KVM 8
641,99  MAD
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Obtenez 24 mois pour 5 471,76 MAD (prix d'origine : 15 407,76 MAD). Renouvellement au prix de 455,99 MAD/mois.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec AList

AList est un programme de liste de fichiers open source qui regroupe le stockage local et les lecteurs cloud sous une seule interface web. Il prend en charge plus de 30 backends de stockage — y compris OneDrive, Google Drive, S3, FTP, SFTP, WebDAV et de nombreux fournisseurs régionaux — vous permettant de parcourir, prévisualiser et télécharger des fichiers depuis tous ces services sans changer d'applications ni vous connecter à plusieurs reprises.

L'auto-hébergement d'AList sur votre propre VPS maintient les identifiants de stockage et les politiques d'accès sous votre contrôle tout en exposant vos fichiers via une interface web rapide et un point d'accès WebDAV entièrement conforme. C'est un moyen pratique de consolider les comptes cloud dispersés et les lecteurs partagés en une seule passerelle privée.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de AList

Backends multi-stockage

Montez plus de 30 fournisseurs — disque local, OneDrive, Google Drive, S3, FTP, SFTP, WebDAV, et plus encore — dans une arborescence de fichiers unifiée unique.

Serveur WebDAV

Exposer chaque stockage connecté comme un point d'accès WebDAV unique en lecture/écriture qui se monte proprement dans macOS, Windows et les clients mobiles.

Aperçus dans le navigateur

Diffusez et prévisualisez des images, des vidéos, des fichiers audio, des PDF, des documents Office et du code sans télécharger les fichiers au préalable.

Partage granulaire

Générez des liens de partage protégés par mot de passe avec une date d'expiration facultative afin que les destinataires externes ne voient que les fichiers que vous choisissez.

Téléchargements hors ligne

Intégrez avec aria2 ou qBittorrent pour récupérer des fichiers depuis des URL et des torrents directement dans n'importe quel backend de stockage monté.

Pourquoi exécuter AList sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

Lancement en un clic

Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.

Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Emplacement du serveur recommandé :

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Déployez localement. Propulsez à l'international.

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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
Noel

Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.

Omkar
Omkar

Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.

Sylvain
Sylvain

Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.

Herriman
Herriman

Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
Martin K

Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.

Garantie de remboursement de 30 jours

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