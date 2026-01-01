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Interface utilisateur web pour restic qui rend les sauvegardes planifiées, la navigation et les restaurations accessibles depuis n'importe quel navigateur.

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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec Backrest

Backrest est une interface web auto-hébergée pour restic, le programme de sauvegarde rapide et sécurisé. Elle encapsule la puissante déduplication et le chiffrement de restic dans une interface utilisateur (UI) propre basée sur un navigateur, vous permettant de créer des plans de sauvegarde, de les planifier avec cron, et de restaurer des fichiers individuels sans jamais toucher à la ligne de commande.

Étant donné que Backrest stocke les instantanés via restic, les sauvegardes sont chiffrées au repos et prennent en charge des dizaines de backends de stockage — disque local, stockage d'objets compatible S3, Backblaze B2, Google Cloud Storage, Azure, SFTP, et bien plus encore. L'auto-hébergement de Backrest maintient votre configuration de sauvegarde et vos identifiants entièrement sous votre contrôle, sans frais d'abonnement ni dépendance vis-à-vis d'un fournisseur.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Backrest

Plans de sauvegarde programmés

Définissez des planifications basées sur cron par dépôt afin que les sauvegardes s'exécutent automatiquement sans intervention manuelle.

Restauration basée sur le navigateur

Parcourez le contenu des instantanés et restaurez des fichiers ou des répertoires individuels directement depuis l'interface utilisateur web.

Stockage multi-backend

Stockez les sauvegardes sur un disque local, S3, Backblaze B2, Google Cloud Storage, Azure Blob, SFTP, et plus encore via les backends natifs de restic.

Chiffrement de bout en bout

Tous les instantanés sont chiffrés par restic avant de quitter l'hôte, garantissant que les données restent privées sur n'importe quel backend de stockage.

Déduplication et compression

Le découpage en blocs basé sur le contenu de Restic déduplique les données entre les instantanés, ce qui réduit considérablement l'utilisation du stockage au fil du temps.

Pourquoi exécuter Backrest sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
Noel

Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.

Omkar
Omkar

Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.

Sylvain
Sylvain

Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.

Herriman
Herriman

Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.

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