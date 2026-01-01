Déployez ArchiveBox en un clic.
Plateforme d'archivage internet auto-hébergée qui conserve les pages web, les vidéos et les documents sous plusieurs formats pour un accès permanent.
Sélectionnez un forfait VPS pour ArchiveBox
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec ArchiveBox
ArchiveBox est la principale plateforme d'archivage web auto-hébergée open-source, capturant les sites web sous forme de HTML, PDF, captures d'écran, fichiers WARC et médias extraits pour garantir que le contenu reste accessible longtemps après la disparition des sources originales. Avec plus de 18 000 étoiles GitHub et un développement actif depuis 2017, elle offre une alternative fiable à la dépendance vis-à-vis de l'Internet Archive pour le contenu qui compte pour votre travail.
L'auto-hébergement d'ArchiveBox vous confère une souveraineté totale sur les données archivées — ce qui est essentiel pour les flux de travail juridiques, de conformité et de journalisme où la chaîne de traçabilité est primordiale. Vous contrôlez les politiques de rétention, les stratégies de sauvegarde et les autorisations d'accès, tandis que le moteur de recherche plein texte Sonic intégré permet de trouver rapidement et précisément du contenu dans de grandes archives.
Caractéristiques principales de ArchiveBox
Archivage multiformat
Capturez chaque page simultanément au format HTML, PDF, capture d'écran, WARC et média extrait, afin que le contenu soit préservé dans plusieurs formats indépendants même si l'un d'eux devient illisible à l'avenir.
Recherche plein texte
Trouvez n'importe quel mot ou expression dans l'ensemble de votre archive instantanément à l'aide du moteur de recherche Sonic intégré, sans parcourir manuellement les dossiers ni vous fier à une correspondance de nom de fichier imprécise.
Prise de rendez-vous automatisée
Configure l'archivage quotidien des flux RSS, des listes de favoris et des collections d'URL afin que le contenu important soit automatiquement préservé sans nécessiter de déclenchement manuel pour chaque nouvel élément.
Prise en charge étendue de l'importation
Importez directement depuis les favoris du navigateur, Pocket, Pinboard, Instapaper et d'autres services, facilitant ainsi la migration d'une liste de lecture existante vers votre archive permanente.
Rendu JavaScript
Archivez les pages rendues dynamiquement et les applications monopages en utilisant l'environnement de navigateur NoVNC intégré, capturant le contenu que les simples extracteurs HTML manquent entièrement.
Pourquoi exécuter ArchiveBox sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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