Déployez AnonUpload en un clic.
Plateforme de partage de fichiers anonyme privilégiant la confidentialité, sans base de données, sans comptes et sans suivi requis.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec AnonUpload
AnonUpload est une application de partage de fichiers PHP légère, conçue autour d'un principe unique : partager des fichiers sans laisser de trace. Elle ne nécessite aucune base de données, aucun compte utilisateur et ne stocke aucune métadonnée susceptible d'identifier qui a téléversé ou téléchargé un fichier. Les noms de fichiers directs ne sont jamais exposés publiquement, et la fonction optionnelle de délai de téléchargement empêche le scraping automatisé avant que les fichiers n'atteignent leurs destinataires.
L'auto-hébergement d'AnonUpload signifie que vos fichiers ne transitent jamais par une infrastructure tierce soumise à des demandes de surveillance ou à des mandats de conservation de données. Vous contrôlez les types de fichiers acceptés, la taille maximale des téléversements et qui peut accéder à l'interface d'administration — sans dépendre d'un service commercial de partage de fichiers anonyme qui pourrait enregistrer l'activité malgré ses revendications de confidentialité.
Caractéristiques principales de AnonUpload
Aucune base de données requise
Les fichiers sont stockés directement sur le système de fichiers sans configuration ni maintenance de base de données, ce qui simplifie le déploiement et élimine une source courante de fuites de données.
Noms de fichiers cachés
Les noms de fichiers originaux ne sont jamais exposés publiquement, ainsi les téléchargeurs ne peuvent pas déduire le contenu, la source ou l'identité de l'expéditeur à partir de l'URL ou de la liste de répertoires.
Délai de téléchargement
Configurez une période d'attente avant que les fichiers ne deviennent téléchargeables, empêchant les robots de scraping automatisés de collecter les téléchargements avant qu'ils n'atteignent leurs destinataires prévus.
Types de fichiers configurables
Définissez une liste blanche exacte d'extensions de fichier acceptées et définissez des limites de taille de téléversement maximale allant jusqu'à 10 Go pour répondre à vos besoins de partage spécifiques.
Interface d'administration
Gérez les téléchargements, surveillez l'utilisation du stockage et ajustez les paramètres de l'application via un panneau d'administration intégré sans toucher à la ligne de commande du serveur.
Pourquoi exécuter AnonUpload sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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