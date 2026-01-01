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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec AnonUpload

AnonUpload est une application de partage de fichiers PHP légère, conçue autour d'un principe unique : partager des fichiers sans laisser de trace. Elle ne nécessite aucune base de données, aucun compte utilisateur et ne stocke aucune métadonnée susceptible d'identifier qui a téléversé ou téléchargé un fichier. Les noms de fichiers directs ne sont jamais exposés publiquement, et la fonction optionnelle de délai de téléchargement empêche le scraping automatisé avant que les fichiers n'atteignent leurs destinataires.

L'auto-hébergement d'AnonUpload signifie que vos fichiers ne transitent jamais par une infrastructure tierce soumise à des demandes de surveillance ou à des mandats de conservation de données. Vous contrôlez les types de fichiers acceptés, la taille maximale des téléversements et qui peut accéder à l'interface d'administration — sans dépendre d'un service commercial de partage de fichiers anonyme qui pourrait enregistrer l'activité malgré ses revendications de confidentialité.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de AnonUpload

Aucune base de données requise

Les fichiers sont stockés directement sur le système de fichiers sans configuration ni maintenance de base de données, ce qui simplifie le déploiement et élimine une source courante de fuites de données.

Noms de fichiers cachés

Les noms de fichiers originaux ne sont jamais exposés publiquement, ainsi les téléchargeurs ne peuvent pas déduire le contenu, la source ou l'identité de l'expéditeur à partir de l'URL ou de la liste de répertoires.

Délai de téléchargement

Configurez une période d'attente avant que les fichiers ne deviennent téléchargeables, empêchant les robots de scraping automatisés de collecter les téléchargements avant qu'ils n'atteignent leurs destinataires prévus.

Types de fichiers configurables

Définissez une liste blanche exacte d'extensions de fichier acceptées et définissez des limites de taille de téléversement maximale allant jusqu'à 10 Go pour répondre à vos besoins de partage spécifiques.

Interface d'administration

Gérez les téléchargements, surveillez l'utilisation du stockage et ajustez les paramètres de l'application via un panneau d'administration intégré sans toucher à la ligne de commande du serveur.

Pourquoi exécuter AnonUpload sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
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"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
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Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.

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Martin K
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