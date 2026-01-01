Déployez Workout Cool en un clic.
Plateforme open-source de coaching sportif pour la création de programmes d'entraînement, le suivi des progrès et la gestion d'une bibliothèque d'exercices personnelle.
Sélectionnez un forfait VPS pour Workout Cool
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Workout Cool
Workout Cool est une plateforme de coaching fitness auto-hébergée qui offre une base de données d'exercices complète, un constructeur de plans d'entraînement structurés et un suivi de session — le tout fonctionnant sur votre propre serveur, sans frais d'abonnement ni partage de données avec des tiers. Les utilisateurs peuvent parcourir les exercices avec des démonstrations vidéo pédagogiques, créer des programmes d'entraînement personnalisés organisés par groupe musculaire ou objectif d'entraînement, et enregistrer les sessions d'entraînement pour suivre les performances au fil du temps.
Contrairement aux applications de fitness hébergées qui bloquent les données historiques derrière des abonnements, Workout Cool stocke tout l'historique d'entraînement dans une base de données PostgreSQL sur votre propre infrastructure. La plateforme prend en charge l'authentification par e-mail et mot de passe, ainsi que l'option Google OAuth, et la bibliothèque d'exercices intégrée peut être pré-remplie avec des données d'exemple lors du premier lancement.
Caractéristiques principales de Workout Cool
Bibliothèque d'exercices
Parcourez une base de données complète d'exercices avec des démonstrations vidéo pédagogiques organisées par groupe musculaire, équipement et type d'entraînement.
Créateur de programme d'entraînement
Créez des programmes d'entraînement structurés sur plusieurs jours avec des sélections d'exercices personnalisées, des séries, des répétitions et des périodes de repos pour tout objectif de remise en forme.
Journalisation des sessions
Enregistrez chaque séance d'entraînement avec des données de performance réelles afin de pouvoir suivre la progression du poids et le volume au fil du temps.
Suivi des progrès
Visualisez vos gains de force et votre régularité d'entraînement grâce à des graphiques qui affichent les tendances de performance au fil des séances et des programmes d'entraînement.
Filtrage par groupe musculaire
Filtrez et découvrez des exercices par groupe musculaire ciblé pour construire des programmes équilibrés couvrant chaque partie du corps.
Pourquoi exécuter Workout Cool sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.
Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.
Explorez davantage d'applications à déployer
AirTrail
Journal de vol personnel avec carte interactive, statistiques et prise en charge multi-utilisateur