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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec AdventureLog

AdventureLog est une plateforme de gestion de voyages open-source pour documenter les aventures passées et planifier les futurs voyages. Conçu avec SvelteKit et Django avec support PostGIS, il combine une carte du monde interactive pour visualiser les destinations avec des outils détaillés de planification de voyage couvrant les itinéraires de plusieurs jours, les vols, les hébergements et les listes de contrôle d'activités.

Contrairement aux applications de voyage commerciales qui stockent vos trajets sur des serveurs tiers, AdventureLog est entièrement auto-hébergé – vos photos, votre historique de localisation et vos notes de voyage personnelles restent sur une infrastructure que vous contrôlez. Les fonctionnalités collaboratives permettent aux familles et aux groupes de voyage de partager des plans et de documenter des souvenirs ensemble, tandis que les analyses suivent les pays visités et les statistiques d'exploration régionale au fil du temps.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de AdventureLog

Carte du monde interactive

Visualisez chaque destination que vous avez visitée sur une carte du monde, vous donnant une image immédiate et satisfaisante de l'étendue de vos voyages.

Planification de voyage sur plusieurs jours

Créez des itinéraires complets avec vols, hébergements et activités organisés jour par jour, afin que votre planification de voyage soit centralisée au lieu d'être dispersée entre feuilles de calcul et notes.

Journal d'aventure détaillé

Documentez chaque destination avec des dates, des descriptions, des évaluations personnelles et des téléchargements de photos, créant ainsi un journal de voyage détaillé qui s'enrichit à chaque voyage.

Statistiques de voyage

Suivez des statistiques telles que les pays visités, les régions explorées et la distance totale parcourue, transformant l'historique de vos voyages en étapes personnelles significatives.

Voyages collaboratifs

Partagez des aventures et co-planifiez des voyages avec votre famille ou vos compagnons de voyage, en gardant tout le monde aligné sur les itinéraires et les souvenirs sans dépendre d'outils de planification de groupe tiers.

Pourquoi exécuter AdventureLog sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Emplacement du serveur recommandé :

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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
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Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.

Omkar
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Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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