Déployez AirTrail en un clic pour l'installation.
Journal de vol personnel open-source pour enregistrer, visualiser et analyser vos trajets aériens sur une carte du monde interactive.
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec AirTrail
AirTrail est une application web open-source de suivi de vols personnels qui vous permet d'enregistrer chaque vol, de visualiser vos itinéraires sur une carte du monde interactive et d'explorer des statistiques sur votre historique de voyages. Il prend en charge l'importation de données de vol depuis des services populaires tels que MyFlightRadar24, Flighty, App in the Air, TripIt et JetLog, facilitant la création d'un journal complet dès le premier jour. Le support multi-utilisateur permet à chaque membre du foyer de tenir un journal de vol privé distinct sur la même instance.
L'auto-hébergement d'AirTrail sur votre propre VPS garde votre historique de voyages privé et entièrement sous votre contrôle, sans frais d'abonnement et sans qu'aucun service tiers ne conserve vos données. Le premier utilisateur à s'inscrire reçoit automatiquement un accès de niveau propriétaire.
Caractéristiques principales de AirTrail
Carte du monde interactive
Visualisez chaque vol tracé sur une carte du monde avec des lignes d'itinéraire reliant chaque origine et destination que vous avez visitées.
Importations de l'historique des vols
Importez les journaux existants de MyFlightRadar24, Flighty, App in the Air, TripIt, JetLog et byAir pour remplir votre historique immédiatement.
Statistiques de voyage
Explorez les totaux et les ventilations pour la distance parcourue, les pays visités, les aéroports utilisés, les compagnies aériennes et le temps passé en vol.
Support multi-utilisateurs
Partagez une instance AirTrail avec votre famille ou vos compagnons de voyage — chaque utilisateur conserve son propre journal de vol privé et ses statistiques.
Partage de vols public
Générez un lien partageable afin que d'autres puissent parcourir votre carte de vol interactive sans avoir besoin d'un compte.
Pourquoi exécuter AirTrail sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
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Gestionnaire Docker intégré
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Emplacement du serveur recommandé :
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Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
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