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Journal de vol personnel open-source pour enregistrer, visualiser et analyser vos trajets aériens sur une carte du monde interactive.

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Obtenez 24 mois pour 1 511,76 MAD (prix d'origine : 4 103,76 MAD). Renouvellement au prix de 103,99 MAD/mois.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
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Le plus populaire
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Obtenez 24 mois pour 1 991,76 MAD (prix d'origine : 5 231,76 MAD). Renouvellement au prix de 124,99 MAD/mois.
2 cœurs vCPU
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100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
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32 Go de RAM
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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec AirTrail

AirTrail est une application web open-source de suivi de vols personnels qui vous permet d'enregistrer chaque vol, de visualiser vos itinéraires sur une carte du monde interactive et d'explorer des statistiques sur votre historique de voyages. Il prend en charge l'importation de données de vol depuis des services populaires tels que MyFlightRadar24, Flighty, App in the Air, TripIt et JetLog, facilitant la création d'un journal complet dès le premier jour. Le support multi-utilisateur permet à chaque membre du foyer de tenir un journal de vol privé distinct sur la même instance.

L'auto-hébergement d'AirTrail sur votre propre VPS garde votre historique de voyages privé et entièrement sous votre contrôle, sans frais d'abonnement et sans qu'aucun service tiers ne conserve vos données. Le premier utilisateur à s'inscrire reçoit automatiquement un accès de niveau propriétaire.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de AirTrail

Carte du monde interactive

Visualisez chaque vol tracé sur une carte du monde avec des lignes d'itinéraire reliant chaque origine et destination que vous avez visitées.

Importations de l'historique des vols

Importez les journaux existants de MyFlightRadar24, Flighty, App in the Air, TripIt, JetLog et byAir pour remplir votre historique immédiatement.

Statistiques de voyage

Explorez les totaux et les ventilations pour la distance parcourue, les pays visités, les aéroports utilisés, les compagnies aériennes et le temps passé en vol.

Support multi-utilisateurs

Partagez une instance AirTrail avec votre famille ou vos compagnons de voyage — chaque utilisateur conserve son propre journal de vol privé et ses statistiques.

Partage de vols public

Générez un lien partageable afin que d'autres puissent parcourir votre carte de vol interactive sans avoir besoin d'un compte.

Pourquoi exécuter AirTrail sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.

Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Emplacement du serveur recommandé :

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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
Noel

Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.

Omkar
Omkar

Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.

Sylvain
Sylvain

Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.

Herriman
Herriman

Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
Martin K

Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.

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