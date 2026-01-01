Baby Buddy est une application de suivi de bébé axée sur la confidentialité qui aide les parents et les soignants à enregistrer les activités quotidiennes, les mesures de croissance et les informations de santé des nourrissons. Les horaires d'alimentation, les changements de couches, les habitudes de sommeil, les mesures de poids et de taille, et les dossiers de médicaments sont tous saisis via une interface web intuitive conçue pour une saisie rapide pendant les moments occupés de la parentalité. Des graphiques et des rapports visuels facilitent l'identification des tendances et le partage des données avec les pédiatres.

L'auto-hébergement de Baby Buddy signifie que les détails intimes sur le développement et la santé de votre enfant n'atteignent jamais les serveurs tiers ou les plateformes publicitaires. Plusieurs soignants — parents, grands-parents, baby-sitters — peuvent tous enregistrer l'activité depuis n'importe quel appareil, maintenant le foyer synchronisé sans dépendre d'une application commerciale qui pourrait interrompre son service ou modifier sa politique de confidentialité.