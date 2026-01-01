Déployez Baby Buddy en un clic.
Application complète de suivi de bébé aidant les parents et les soignants à surveiller l'alimentation, le sommeil, les couches et la croissance en toute confidentialité.
Sélectionnez un forfait VPS pour Baby Buddy
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Baby Buddy
Baby Buddy est une application de suivi de bébé axée sur la confidentialité qui aide les parents et les soignants à enregistrer les activités quotidiennes, les mesures de croissance et les informations de santé des nourrissons. Les horaires d'alimentation, les changements de couches, les habitudes de sommeil, les mesures de poids et de taille, et les dossiers de médicaments sont tous saisis via une interface web intuitive conçue pour une saisie rapide pendant les moments occupés de la parentalité. Des graphiques et des rapports visuels facilitent l'identification des tendances et le partage des données avec les pédiatres.
L'auto-hébergement de Baby Buddy signifie que les détails intimes sur le développement et la santé de votre enfant n'atteignent jamais les serveurs tiers ou les plateformes publicitaires. Plusieurs soignants — parents, grands-parents, baby-sitters — peuvent tous enregistrer l'activité depuis n'importe quel appareil, maintenant le foyer synchronisé sans dépendre d'une application commerciale qui pourrait interrompre son service ou modifier sa politique de confidentialité.
Caractéristiques principales de Baby Buddy
Accès multi-aidants
Les parents, les grands-parents et les baby-sitters peuvent tous enregistrer l'activité simultanément depuis n'importe quel appareil, permettant à chacun de rester aligné sur la routine et les besoins actuels du bébé.
Suivi complet des activités
Enregistrez les repas, les changements de couches, les périodes de sommeil, les moments sur le ventre, les bains et plus encore, avec des minuteurs intégrés pour que la saisie ne prenne que quelques secondes, même pendant les moments agités.
Dossiers de croissance et de santé
Suivez le poids, la taille et le périmètre crânien au fil du temps grâce à des graphiques visuels que vous pouvez partager directement avec les professionnels de la santé lors des rendez-vous pédiatriques.
Rapports de modèles
Les rapports visuels mettent en évidence les tendances de fréquence des repas, les habitudes de durée de sommeil et le nombre de couches, aidant ainsi les parents à identifier les routines et à repérer rapidement les anomalies.
Protection intégrale des données
Tous les enregistrements restent sur votre propre serveur — aucun partage de données avec des tiers, aucun profil publicitaire, et aucun risque de perdre l'accès si un service commercial ferme.
Pourquoi exécuter Baby Buddy sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Déployez localement. Propulsez à l'international.
Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
Une offre VPS irréprochable et performante ! Bon rapport qualité-prix, interface fluide, sauvegardes transparentes et fiabilité totale. Une infrastructure solide comme un roc.
Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.
Une entreprise au top et des services de confiance. Un hébergement VPS performant avec des tarifs ultra-compétitifs face à la concurrence.
Explorez davantage d'applications à déployer
2FAuth
Gestionnaire de codes d'authentification à deux facteurs auto-hébergé, accessible sur web et mobile