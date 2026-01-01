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Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec Bar Assistant

Bar Assistant est une application web auto-hébergée pour les amateurs de cocktails et les barmans à domicile qui souhaitent gérer leur stock d'ingrédients et découvrir des recettes basées sur ce qu'ils ont réellement sous la main. Il va au-delà d'un simple livre de recettes en tenant intelligemment compte des substituts d'ingrédients, des composants optionnels et des relations ingrédients parents-enfants — maximisant le nombre de cocktails que vous pouvez préparer à partir de votre inventaire actuel sans avoir à vous rendre au magasin.

Ce modèle regroupe l'interface web Salt Rim, le serveur API Bar Assistant, Meilisearch pour une recherche plein texte instantanée dans votre collection de recettes, et Redis pour la mise en cache. L'auto-hébergement signifie que vos notes de recettes personnelles, vos créations de cocktails personnalisées et votre inventaire d'ingrédients restent sur votre propre serveur plutôt que d'être enfermés dans une application tierce.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Bar Assistant

Correspondance des ingrédients en rayon

Dites à Bar Assistant ce que vous avez dans votre armoire et il vous montre instantanément quels cocktails vous pouvez préparer, y compris des correspondances intelligentes utilisant des substituts d'ingrédients.

Recherche plein texte rapide

Meilisearch alimente la recherche instantanée parmi les recettes, en filtrant par méthode de préparation, ABV, type de verre, étiquettes, et plus encore, afin que vous trouviez la bonne boisson immédiatement.

Recette d'importation

Récupérez des recettes directement depuis des sites web de cocktails ou créez les vôtres, puis organisez-les en collections thématiques pour différentes occasions ou saisons.

Permissions multi-utilisateurs

Les rôles d'administrateur, de modérateur, général et d'invité vous permettent de gérer un bar partagé pour des amis ou une équipe sans donner à tout le monde le même niveau d'accès.

Formats d'exportation flexibles

Exportez vos recettes au format JSON, YAML, XML, Markdown ou sous forme de pages prêtes à imprimer afin que votre collection ne soit jamais enfermée dans un seul format ou une seule plateforme.

Pourquoi exécuter Bar Assistant sur Hostinger

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Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.

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Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
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"Je suis incroyablement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur taux de disponibilité est constamment au top, ce qui permet à mon site de fonctionner de manière fluide. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, l'équipe du support technique s'est montrée rapide, compétente et véritablement à l'écoute."

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
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Omkar
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Suite à un blocage technique sur mon instance n8n auto-hébergée, j'ai sollicité l'assistance de Hostinger. Je suis totalement bluffé par la qualité de leur intervention : Kodee et Mohamed ont géré la situation avec une patience et une expertise remarquables.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et très compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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