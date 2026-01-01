Déployez Bar Assistant en un clic.
Gestionnaire de recettes de cocktails auto-hébergé qui suit votre inventaire de bar et vous indique exactement quelles boissons vous pouvez préparer dès maintenant.
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Ce que vous pouvez construire avec Bar Assistant
Bar Assistant est une application web auto-hébergée pour les amateurs de cocktails et les barmans à domicile qui souhaitent gérer leur stock d'ingrédients et découvrir des recettes basées sur ce qu'ils ont réellement sous la main. Il va au-delà d'un simple livre de recettes en tenant intelligemment compte des substituts d'ingrédients, des composants optionnels et des relations ingrédients parents-enfants — maximisant le nombre de cocktails que vous pouvez préparer à partir de votre inventaire actuel sans avoir à vous rendre au magasin.
Ce modèle regroupe l'interface web Salt Rim, le serveur API Bar Assistant, Meilisearch pour une recherche plein texte instantanée dans votre collection de recettes, et Redis pour la mise en cache. L'auto-hébergement signifie que vos notes de recettes personnelles, vos créations de cocktails personnalisées et votre inventaire d'ingrédients restent sur votre propre serveur plutôt que d'être enfermés dans une application tierce.
Caractéristiques principales de Bar Assistant
Correspondance des ingrédients en rayon
Dites à Bar Assistant ce que vous avez dans votre armoire et il vous montre instantanément quels cocktails vous pouvez préparer, y compris des correspondances intelligentes utilisant des substituts d'ingrédients.
Recherche plein texte rapide
Meilisearch alimente la recherche instantanée parmi les recettes, en filtrant par méthode de préparation, ABV, type de verre, étiquettes, et plus encore, afin que vous trouviez la bonne boisson immédiatement.
Recette d'importation
Récupérez des recettes directement depuis des sites web de cocktails ou créez les vôtres, puis organisez-les en collections thématiques pour différentes occasions ou saisons.
Permissions multi-utilisateurs
Les rôles d'administrateur, de modérateur, général et d'invité vous permettent de gérer un bar partagé pour des amis ou une équipe sans donner à tout le monde le même niveau d'accès.
Formats d'exportation flexibles
Exportez vos recettes au format JSON, YAML, XML, Markdown ou sous forme de pages prêtes à imprimer afin que votre collection ne soit jamais enfermée dans un seul format ou une seule plateforme.
Pourquoi exécuter Bar Assistant sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Gardez vos applications protégées grâce à un pare-feu intégré, une protection anti-DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Un hébergement Docker VPS sur lequel vous pouvez compter
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